Число погибших в Ливане после прекращения огня возросло до 254

Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Визит Ильхама Алиева в Грузию
    Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Визит Ильхама Алиева в Грузию

    Другие страны
    • 09 апреля, 2026
    • 01:18
    По меньшей мере 254 человека погибли, еще 1 165 получили ранения в Ливане в результате израильских ударов после достижения перемирия между США и Ираном в среду.

    Как передает Report со ссылкой на Al Jazeera, об этом говорится в сводке Управления гражданской обороны.

    Ранее была информация о 112 погибших и 837 раненых.

    Министр здравоохранения Ракан Насреддин заявил, что Ливан столкнулся с "опасной эскалацией" после того, как Израиль нанес "более 100 авиаударов" по всей стране.

    "Машины скорой помощи продолжают доставлять пострадавших в больницы. Мы призываем международные организации оказать помощь ливанскому сектору здравоохранения", - заявил Насреддин в интервью Al Jazeera.

    Напомним, что Иран, США и их союзники в ночь на 8 апреля 2026 года достигли договоренности о прекращении огня на две недели. Иран со своей стороны заявил, что на этот период будет обеспечен безопасный проход через Ормузский пролив при координации с вооруженными силами Ирана и с учетом технических ограничений.

    Израиль же, ссылаясь на то, что действующее решение о перемирии не распространяется на Ливан, нанес удары по этой стране. Позднее спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф заявил, что прекращение огня в Ливане было первым условием плана.

    Эскалация на Ближнем Востоке Удары по Ливану Al Jazeera
    Livanda atəşkəsdən sonra ölənlərin sayı 254-ə çatıb

    Последние новости

    02:23

    Другие страны
    01:45

    Другие страны
    01:18

    Другие страны
    00:57

    Футбол
    00:29

    Другие страны
    00:06

    Другие страны
    23:47

    Другие страны
    23:42

    Другие страны
    23:29

    В регионе
    Лента новостей