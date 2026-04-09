Число погибших в Ливане после прекращения огня возросло до 254

По меньшей мере 254 человека погибли, еще 1 165 получили ранения в Ливане в результате израильских ударов после достижения перемирия между США и Ираном в среду.

Как передает Report со ссылкой на Al Jazeera, об этом говорится в сводке Управления гражданской обороны.

Ранее была информация о 112 погибших и 837 раненых.

Министр здравоохранения Ракан Насреддин заявил, что Ливан столкнулся с "опасной эскалацией" после того, как Израиль нанес "более 100 авиаударов" по всей стране.

"Машины скорой помощи продолжают доставлять пострадавших в больницы. Мы призываем международные организации оказать помощь ливанскому сектору здравоохранения", - заявил Насреддин в интервью Al Jazeera.

Напомним, что Иран, США и их союзники в ночь на 8 апреля 2026 года достигли договоренности о прекращении огня на две недели. Иран со своей стороны заявил, что на этот период будет обеспечен безопасный проход через Ормузский пролив при координации с вооруженными силами Ирана и с учетом технических ограничений.

Израиль же, ссылаясь на то, что действующее решение о перемирии не распространяется на Ливан, нанес удары по этой стране. Позднее спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф заявил, что прекращение огня в Ливане было первым условием плана.