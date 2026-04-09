    UEFA Çempionlar Liqası: 1/4 final mərhələsinin daha iki oyunu keçirilib

    UEFA Çempionlar Liqasında 1/4 final mərhələsinin ilk oyunları çərçivəsində daha iki qarşılaşma baş tutub.

    "Report" xəbər verir ki, ​Parisdə yerli PSJ İngiltərənin "Liverpul" klubunu qəbul edib.

    Digər matçda isə İspaniya təmsilçiləri "Barselona" və Madrid "Atletiko"su üz-üzə gəlib.

    PSJ (Fransa) - "Liverpul" (İngiltərə) 2:0

    "Barselona" (İspaniya) - "Atletiko" (İspaniya) 0:2

    ​Qeyd edək ki, 1/4 finalın cavab qarşılaşmaları aprelin 14-15-də keçiriləcək. Daha əvvəl "Bavariya" (Almaniya) Madriddə "Real"a 2:1, "Arsenal" (İngiltərə) isə Lissabonda "Sportinq"ə 1:0 hesabı ilə qalib gəlib.

