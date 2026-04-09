В Лиге чемпионов УЕФА состоялись еще два матча 1/4 финала
Футбол
- 09 апреля, 2026
- 00:57
В Лиге чемпионов УЕФА состоялись еще два матча 1/4 финала.
Как сообщает Report, в Париже местный ПСЖ принимал английский "Ливерпуль".
В другом матче "Барселона" в испанском дерби принимала "Атлетико".
Лига чемпионов УЕФА
1/4 финала, первые матчи
ПСЖ (Франция) - "Ливерпуль" (Англия) 2:0
"Барселона" (Испания) - "Атлетико" (Испания) 0:2
Отметим, что ответные матчи 1/4 финала пройдут 14-15 апреля. Ранее "Бавария" (Германия) одержала победу над "Реалом" в Мадриде со счётом 2:1, а "Арсенал (Англия) обыграл "Спортинг" в Лиссабоне со счетом 1:0.
Последние новости
00:57
В Лиге чемпионов УЕФА состоялись еще два матча 1/4 финалаФутбол
00:29
МВФ: Война на Ближнем Востоке приведет к росту цен на продовольствиеДругие страны
00:06
Вэнс: США не будут сохранять перемирие при отказе Ирана от разблокировки ОрмузаДругие страны
23:47
США рассматривают возможность распространения с Ираном перемирия на ЛиванДругие страны
23:42
Эквадор временно отзывает посла в КолумбииДругие страны
23:29
МИД Турции осудил израильские удары по ЛивануВ регионе
23:11
Видео
Судейский комитет АФФА оценил решения арбитров в матчах 26-го тура Премьер-лигиФутбол
22:59
Галибаф: Три пункта из плана Ирана по сделке с США уже нарушеныВ регионе
22:54