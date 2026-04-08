Ekvador Kolumbiyadakı səfirini müvəqqəti olaraq geri çağırır
- 08 aprel, 2026
- 23:44
Ekvador Kolumbiya Prezidenti Qustavo Petronun Ekvadorun həbsdə olan keçmiş vitse-prezidenti Xorxe Qlas haqqında dediyi sözlərə görə Boqotadakı səfirini məsləhətləşmələr üçün geri çağırıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Ekvadorun xarici işlər naziri Qabriela Sommerfeld "Centro" radiostansiyasının efirində bildirib.
"Biz Kolumbiya ərazisində həbsdə olanlar barədə fikir bildirmirik. Prezident Petronun Ekvador haqqında danışarkən istifadə etdiyi ifadələrdən istifadə etmək də qəbuledilməzdir. Dünən axşam XİN etiraz notası göndərib", - deyə o qeyd edib.
O həmçinin bildirib ki, bu günlərdə səfir məsləhətləşmələr aparmaq üçün Ekvadora gələcək. Sommerfeld həmçinin deyib ki, diplomatik münaqişə səbəbindən Kolumbiya və Ekvadorun gələn həftədən etibarən keçirməyi planlaşdırdığı energetika, ticarət və təhlükəsizlik sahəsində əməkdaşlıq mövzusunda ikitərəfli məsləhətləşmələr ləğv edilib.
Daha əvvəl Petro Qlası siyasi məhbus adlandırıb və onun səhhətinin vəziyyətindən narahatlığını ifadə edib. O, beynəlxalq insan hüquqları təşkilatlarını onun hüquqlarına riayət olunmasına zəmanət verməyə çağırıb.
Ötən ilin iyununda Ekvador məhkəməsi korrupsiya işi üzrə Qlası 13 il müddətinə azadlıqdan məhrum edib.