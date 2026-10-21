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    Dövlət Statistika Komitəsinin strukturu dəyişib

    Maliyyə
    • 21 oktyabr, 2026
    • 16:30
    Dövlət Statistika Komitəsinin strukturu dəyişib

    Dövlət Statistika Komitəsində struktur dəyişiklikləri həyata keçirilib.

    "Report" xəbər verir ki, qurumun Statistika işlərinin əlaqələndirilməsi və strateji planlaşdırma, Keyfiyyətin idarə edilməsi və metaməlumatlar, Ticarət statistikası, Xidmət statistikası, Əhali statistikası və Sosial statistika şöbələri ləğv edilib.

    Əvəzində Statistik vahidlərin reyestri və metodologiya, Statistik keyfiyyətin təminatı, Strateji inkişaf, Daxili ticarət və xidmət statistikası, Beynəlxalq ticarət statistikası, eləcə də Demoqrafiya və sosial statistika şöbələri yaradılıb.

    Dövlət Statistika Komitəsi
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