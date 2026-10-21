Rəhim Həsənov Premyer Liqa oyunlarındakı mübahisəli epizodları şərh edib
Futbol
- 21 oktyabr, 2026
- 16:35
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AFFA Hakimlər Komitəsinin sədri Rəhim Həsənov Misli Premyer Liqasının VIII turunun oyunlarındakı mübahisəli epizodları şərh edib.
"Report" xəbər verir ki, milli assosiasiyanın mətbuat xidmətinə açıqlama verən sədr hakimlərin doğru qərarlar verdiyini söyləyib.
Bundan əlavə, R.Həsənov VII turda "Neftçi" - "Sabah" oyunundakı mübahisəli epizoda da münasibət bildirib. O, ədalət təmsilçisinin həmin vəziyyət zamanı da düzgün qərar qəbul etdiyini deyib.
Rəhim Həsənov Premyer Liqa oyunlarındakı mübahisəli epizodları şərh edib
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