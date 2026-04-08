    Эквадор временно отзывает посла в Колумбии

    Эквадор временно отзывает посла в Колумбии

    • 08 апреля, 2026
    • 23:42
    Эквадор временно отзывает посла в Колумбии

    Эквадор отозвал своего посла в Боготе для консультаций из-за высказываний колумбийского президента Густаво Петро о находящемся в тюрьме бывшем вице-президенте Эквадора Хорхе Гласе.

    Как передает Report, об этом сообщила министр иностранных дел Эквадора Габриэла Соммерфелд в эфире радиостанции Centro.

    "Мы не высказываем мнение о находящихся под стражей на территории Колумбии. Недопустимо и использовать те выражения, какие использовал президент Петро, говоря об Эквадоре. Вчера вечером МИД направил ноту протеста", - сказала она.

    Она также сообщила, что на днях посол прибудет в Эквадор для проведения консультаций. Соммерфелд также сообщила, что из-за дипломатического конфликта были отменены двусторонние консультации по теме взаимодействия в сфере энергетики, торговли и безопасности, которые Колумбия и Эквадор планировали провести начиная со следующей недели.

    Ранее Петро назвал Гласа политическим заключенным и выразил обеспокоенность состоянием его здоровья. Он призвал международные организации по правам человек гарантировать соблюдение его прав.

    В июне прошлого года эквадорский суд приговорил Гласа к 13 годам лишения свободы по делу о коррупции.

    Габриэла Соммерфелд Эквадор Колумбия
    Ekvador Kolumbiyadakı səfirini müvəqqəti olaraq geri çağırır
    Ecuador temporarily recalls ambassador to Colombia

    Последние новости

    23:24

    СМИ: После публикации Галибафа цены на нефть выросли

    23:01

    Шахбаз Шариф подтвердил информацию о предстоящих переговорах между США и Ираном

    22:45

    Reuters: Иран рассчитывает на Вэнса как на ключевого переговорщика по прекращению войны

    22:27

    Лондон проведет новые переговоры союзников по Ормузскому проливу

    22:10

    Атаман: Турецко-азербайджанские отношения развиваются в многоплановом формате

    21:57
    Абульфаз Мамедов завоевал золотую медаль на международном турнире

    21:45

    Ливан идет на исторические переговоры с Израилем

    21:33

    Эрдоган принял участников заседания Женского крыла МКАПП

    21:25

    Лаутаро Мартинес получил травму

