Эквадор временно отзывает посла в Колумбии

Эквадор отозвал своего посла в Боготе для консультаций из-за высказываний колумбийского президента Густаво Петро о находящемся в тюрьме бывшем вице-президенте Эквадора Хорхе Гласе.

Как передает Report, об этом сообщила министр иностранных дел Эквадора Габриэла Соммерфелд в эфире радиостанции Centro.

"Мы не высказываем мнение о находящихся под стражей на территории Колумбии. Недопустимо и использовать те выражения, какие использовал президент Петро, говоря об Эквадоре. Вчера вечером МИД направил ноту протеста", - сказала она.

Она также сообщила, что на днях посол прибудет в Эквадор для проведения консультаций. Соммерфелд также сообщила, что из-за дипломатического конфликта были отменены двусторонние консультации по теме взаимодействия в сфере энергетики, торговли и безопасности, которые Колумбия и Эквадор планировали провести начиная со следующей недели.

Ранее Петро назвал Гласа политическим заключенным и выразил обеспокоенность состоянием его здоровья. Он призвал международные организации по правам человек гарантировать соблюдение его прав.

В июне прошлого года эквадорский суд приговорил Гласа к 13 годам лишения свободы по делу о коррупции.