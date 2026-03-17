Gürcüstan Patriarxı II İlya vəfat edib
Region
- 17 mart, 2026
- 22:50
Gürcüstanın Katolikos-Patriarxı II İlya vəfat edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Mtavari Arxi" televiziya kanalı məlumat verib.
Qeyd olunub ki, II İlya 93 yaşında müalicə aldığı xəstəxanada dünyasını dəyişib.
Patriarxın yerli nümayəndəsi yepiskop Şio Muçiro II İlyanın vəfatını təsdiqləyib.
23:05
Ceyhun Bayramov İrandan Naxçıvana PUA hücumu ilə bağlı araşdırmaların tamamlanmasının vacibliyini diqqətə çatdırıb - YENİLƏNİBXarici siyasət
22:58
Foto
Buxara karvansarasının əsaslı bərpa və konservasiya işlərindən sonra açılışı olubMədəniyyət siyasəti
22:54
Türkiyə Superliqası: "Fənərbağça" evdə "Qaziantepspor"a qalib gəlibFutbol
22:50
Gürcüstan Patriarxı II İlya vəfat edibRegion
22:42
SEPAH "Bəsic" bölməsinin komandirinin ölümünü təsdiqləyibRegion
22:41
Azərbaycanın ABŞ-dəki səfirliyinin konsulluq bölməsi 11 gün işləməyəcəkXarici siyasət
22:30
ABŞ-nin "B-1" bombardmançı təyyarələri yenidən İrana göndərilibDigər ölkələr
22:15
Video
"Bloqerlər"in saxta fotoları - DTX yalanları ifşa edibDaxili siyasət
21:59
Foto