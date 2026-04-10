    10 aprel, 2026
    İranın Ali liderinin müşaviri və İslam Respublikasının Xarici Əlaqələr üzrə Strateji Şurasının rəhbəri Kamal Xərrazi Tehranın bu yaxınlarda bombardman edilməsi zamanı aldığı xəsarətlərdən vəfat edib.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə İranın Dövlət Televiziyası məlumat yayıb.

    Məlumata görə, daha əvvəl Amerika-İsrailin hücumu zamanı yaralanan Xərrazi bir neçə saat əvvəl ölüb.

    Daha əvvəl, aprelin 1-də "Al-Hadath" televiziyası Xərrazinin Tehranın bombardman olunması zamanı yaralandığını və vəziyyətinin ağır olduğunu xəbər verib. İran hakimiyyəti o vaxt bu məlumatla bağlı şərh verməyib.

    Советник верховного лидера Ирана Харрази умер от полученных при бомбардировке ранений

    Son xəbərlər

    02:48

    İranın Ali liderinin müşaviri bombardman zamanı aldığı xəsarətlərdən ölüb

    Region
    02:39

    Bosniya və Herseqovinada on minlərlə sürücü yeni sərhəd qaydaları səbəbindən işini itirə bilər

    Digər ölkələr
    02:15

    İsrailin İstanbuldakı Baş Konsulluğu qarşısındakı silahlı insidentlə bağlı saxlanılanların sayı 16-ya çatıb

    Region
    01:44

    KİV: Putinin xüsusi nümayəndəsi ABŞ-də Trampın nümayəndələri ilə görüşüb

    Digər ölkələr
    01:20

    Zelenski Pasxa atəşkəsi elan edib

    Digər ölkələr
    01:13

    Avropa Liqasının 1/4 final mərhələsinin daha üç oyunu keçirilib

    Futbol
    01:10

    UEFA Konfrans Liqasının 1/4 final mərhələsinin ilk matçları baş tutub

    Futbol
    00:52

    Melaniya Tramp: Epşteynlə heç bir əlaqəm olmayıb

    Digər ölkələr
    00:32

    Küveytin hərbi qüvvələri dron hücumlarını dəf edib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti