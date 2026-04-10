Советник верховного лидера Ирана Харрази умер от полученных при бомбардировке ранений

Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Визит Ильхама Алиева в Грузию
    Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Визит Ильхама Алиева в Грузию

    В регионе
    Советник верховного лидера Ирана, глава стратегического совета по международным отношениям исламской республики Камаль Харрази скончался от ранений, полученных при одной из недавних бомбардировок Тегерана.

    Как передает Report, об этом сообщило государственное телевидение Ирана.

    По его данным, Харрази, "ранее получивший ранения в результате нападения американо-израильского противника, умер несколько часов назад".

    Ранее, 1 апреля, телеканал Al Hadath сообщал, что Харрази был ранен при бомбардировке Тегерана и находился в критическом состоянии. Тогда иранские власти эту информацию не комментировали.

    İranın Ali liderinin müşaviri bombardman zamanı aldığı xəsarətlərdən ölüb

