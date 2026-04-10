    İlham Əliyev ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı WUF13 İlham Əliyevin Gürcüstana səfəri

    Livanlı nazir: İsraillə danışıqlar atəşkəs rejimində aparılmalıdır

    • 10 aprel, 2026
    • 03:24
    Livanlı nazir: İsraillə danışıqlar atəşkəs rejimində aparılmalıdır

    Livan İsraillə danışıqları atəşkəsin əldə olunacağı ümidi ilə sakit atmosferdə aparmağa ümid edir.

    "Report"un məlumatına görə, Livanın mədəniyyət naziri Hassan Səlame bunu BFMTV telekanalının efirində bildirib.

    Onun sözlərinə görə, İsrail və Livan arasında birbaşa danışıqlar başlamazdan əvvəl hazırlıq görüşü 14 apreldə ABŞ-də keçirilə bilər.

    Nazir xatırladıb ki, Livan əvvəllər İsrailə danışıqlar təklif edib, lakin qarşı tərəfdən heç bir cavab alınmayıb.

    "Bu gün şübhəsiz ki, Amerika tərəfinin təşəbbüsü ilə yeni vəziyyət yaranıb və bu, danışıqlar üçün hazırlıq görüşünün niyə çərşənbə axşamı Vaşinqtonda keçirilə biləcəyini izah edir", - Səlame deyib.

    Nazir görüşün İsrail və Livanın ABŞ-dəki diplomatları, eləcə də Amerikanın Beyrutdakı səfiri səviyyəsində keçirilə biləcəyi fikrini irəli sürüb.

    Səlameh qeyd edib ki, Livan müzakirələrin sakit atmosferdə keçirilməsini gözləyir, o, İsrailin də bu yanaşmanı paylaşacağına ümid etdiyini bildirib. "Biz dedik ki, danışıqların bu gün baş verdiyi kimi gündəlik bombardmanlar altında deyil, dinclik şəraitində başlamasını istəyirik", - o izah edib.

    Daha əvvəl İsrailin Baş naziri Benyamin Netanyahu münaqişənin nizamlanması üçün Livanla birbaşa danışıqlara başlanılmasına göstəriş verib.

    İsrail-Livan gərginliyi Hassan Səlame Yaxın Şərqdə eskalasiya
    Минкультуры Ливана: Переговоры с Израилем должны проходить на фоне прекращения огня

    İsrailin maliyyə naziri ölkənin sərhədlərinin genişləndirilməsinin tərəfdarıdır

    Sloveniya "Black Cube"un əməkdaşlarının ərazisinə girişini qadağan edəcək

    Tramp İranı Hörmüz boğazından istifadəyə görə ödəniş almamağa çağırıb

    03:24

    Livanlı nazir: İsraillə danışıqlar atəşkəs rejimində aparılmalıdır

    İranın Ali liderinin müşaviri bombardman zamanı aldığı xəsarətlərdən ölüb

    Bosniya və Herseqovinada on minlərlə sürücü yeni sərhəd qaydaları səbəbindən işini itirə bilər

    İsrailin İstanbuldakı Baş Konsulluğu qarşısındakı silahlı insidentlə bağlı saxlanılanların sayı 16-ya çatıb

    KİV: Putinin xüsusi nümayəndəsi ABŞ-də Trampın nümayəndələri ilə görüşüb

    Zelenski Pasxa atəşkəsi elan edib

