Tramp neft təchizatının tezliklə bərpa olunacağını bildirib
- 10 aprel, 2026
- 06:42
ABŞ Prezidenti Donald Tramp İranın mövqeyindən asılı olmayaraq yaxın vaxtlarda neft tədarükünün bərpa olunacağını bildirib.
"Report"un məlumatına görə, o, bu barədə "Truth Social" sosial şəbəkəsində yazıb.
"Mənim sayəmdə İranın heç vaxt nüvə silahı olmayacaq və neft tədarükü tezliklə İranın köməyi ilə və ya köməyi olmadan bərpa ediləcək, bu mənim üçün tamamilə əhəmiyyətsizdir", - Tramp qeyd edib.
Bununla yanaşı, o, daha əvvəl "vaxtından əvvəl qələbə elan etdiyini" bildirən "The Wall Street Journal"ı tənqid edib. "Bu, həqiqətən qələbədir və vaxtından əvvəl heç bir şey yoxdur", - Ağ Ev rəhbəri qeyd edib.
Son xəbərlər
07:36
Starmer: İranla münaqişə Britaniyanı energetika müstəqilliyinə sövq etməlidirDigər ölkələr
07:07
Ekvador Kolumbiyadan idxal edilən mallara rüsumları 100 % artıracaqDigər ölkələr
06:42
Tramp neft təchizatının tezliklə bərpa olunacağını bildiribDigər ölkələr
06:18
ADB Azərbaycanda 2026-cı il üçün inflyasiya proqnozunu yüksəldibMaliyyə
06:13
ADB Azərbaycanın tədiyyə balansı üzrə 2026–2027-ci illər üçün proqnozlarını açıqlayıbMaliyyə
06:08
ADB: 2026-2027-ci illərdə Azərbaycan iqtisadiyyatı orta hesabla 1,9 % artacaqMaliyyə
05:55
Kuba Prezidenti: ABŞ-nin istefamı tələb etmək hüququ yoxdurDigər ölkələr
05:43
Starmer və Tramp Hörmüz boğazında gəmiçiliyin bərpasını müzakirə ediblərDigər ölkələr
05:18