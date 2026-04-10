    İlham Əliyev ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı WUF13 İlham Əliyevin Gürcüstana səfəri

    Tramp neft təchizatının tezliklə bərpa olunacağını bildirib

    • 10 aprel, 2026
    Tramp neft təchizatının tezliklə bərpa olunacağını bildirib

    ABŞ Prezidenti Donald Tramp İranın mövqeyindən asılı olmayaraq yaxın vaxtlarda neft tədarükünün bərpa olunacağını bildirib.

    "Report"un məlumatına görə, o, bu barədə "Truth Social" sosial şəbəkəsində yazıb.

    "Mənim sayəmdə İranın heç vaxt nüvə silahı olmayacaq və neft tədarükü tezliklə İranın köməyi ilə və ya köməyi olmadan bərpa ediləcək, bu mənim üçün tamamilə əhəmiyyətsizdir", - Tramp qeyd edib.

    Bununla yanaşı, o, daha əvvəl "vaxtından əvvəl qələbə elan etdiyini" bildirən "The Wall Street Journal"ı tənqid edib. "Bu, həqiqətən qələbədir və vaxtından əvvəl heç bir şey yoxdur", - Ağ Ev rəhbəri qeyd edib.

    Трамп заявил о скором восстановлении поставок нефти

    Starmer: İranla münaqişə Britaniyanı energetika müstəqilliyinə sövq etməlidir

    Ekvador Kolumbiyadan idxal edilən mallara rüsumları 100 % artıracaq

    Tramp neft təchizatının tezliklə bərpa olunacağını bildirib

    ADB Azərbaycanda 2026-cı il üçün inflyasiya proqnozunu yüksəldib

    ADB Azərbaycanın tədiyyə balansı üzrə 2026–2027-ci illər üçün proqnozlarını açıqlayıb

    ADB: 2026-2027-ci illərdə Azərbaycan iqtisadiyyatı orta hesabla 1,9 % artacaq

    Kuba Prezidenti: ABŞ-nin istefamı tələb etmək hüququ yoxdur

    Starmer və Tramp Hörmüz boğazında gəmiçiliyin bərpasını müzakirə ediblər

    Tramp İranı Hörmüz boğazında gəmiçilik qaydalarını pozmaqda təqsirləndirib

