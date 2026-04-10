    Трамп заявил о скором восстановлении поставок нефти

    • 10 апреля, 2026
    • 04:21
    Президент США Дональд Трамп заявил, что поставки нефти в ближайшее время будут восстановлены независимо от позиции Ирана.

    Как передает Report, об этом он написал в социальной сети Truth Social.

    "Благодаря мне у Ирана никогда не будет ядерного оружия, и поставки нефти очень скоро возобновятся с помощью или без помощи Ирана, мне это совершенно неважно", - отметил Трамп.

    При этом он подверг критике газету The Wall Street Journal, которая ранее заявила, что он "объявил преждевременную победу".

    "Это действительно победа, и в ней нет ничего преждевременного", - подчеркнул глава Белого дома.

    03:44

    03:08

    02:42

    02:31

    02:13

    01:59

    01:34

