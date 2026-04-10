Трамп заявил о скором восстановлении поставок нефти

Президент США Дональд Трамп заявил, что поставки нефти в ближайшее время будут восстановлены независимо от позиции Ирана.

Как передает Report, об этом он написал в социальной сети Truth Social.

"Благодаря мне у Ирана никогда не будет ядерного оружия, и поставки нефти очень скоро возобновятся с помощью или без помощи Ирана, мне это совершенно неважно", - отметил Трамп.

При этом он подверг критике газету The Wall Street Journal, которая ранее заявила, что он "объявил преждевременную победу".

"Это действительно победа, и в ней нет ничего преждевременного", - подчеркнул глава Белого дома.