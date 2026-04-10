    Azərbaycanın 15 sığortaçısının məcmu aktivləri 3 %-dən çox artıb

    Maliyyə
    10 aprel, 2026
    11:41
    Azərbaycanın 15 sığortaçısının məcmu aktivləri 3 %-dən çox artıb

    Azərbaycan Mərkəzi Bankının lisenziyasının qüvvəsini məhdudlaşdırdığı "Atasığorta" ASC istisna olmaqla ölkədə fəaliyyət göstərən 15 sığorta şirkətinin məcmu aktivləri bu il yanvarın 1-nə 1 milyard 924,883 milyon manat təşkil edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu, ötən il yanvarın 1-nə nisbətən 3,4 % çoxdur.

    2025-ci ildə sığortaçılardan 10-u aktivlərini artırıb, 5-i azaldıb.

    Hesabat ilində sığorta şirkətlərinin məcmu uzunmüddətli aktivləri 14,5 % azalaraq 843,7 milyon manat, məcmu qısamüddətli aktivləri isə 23,6 % artaraq 1 milyard 81,183 milyon manat olub. 4 şirkət uzunmüddətli aktivlərini, 13 şirkət isə qısamüddətli aktivlərini artıra bilib.

    Hesabat dövründə sığortaçıların məcmu öhdəlikləri 3,5 % artaraq 1 milyard 400,563 milyon manat təşkil edib. Sığortaçılardan 9-da öhdəliklər artıb, 6-da isə azalıb. O cümlədən, şirkətlərin məcmu uzunmüddətli öhdəlikləri 5,2 % artaraq 1 milyard 294,305 milyon manat, məcmu qısamüddətli öhdəlikləri isə 13,9 % azalaraq 106,258 milyon manat olub. 9 şirkət uzunmüddətli öhdəliklərini, 9 şirkət isə qısamüddətli öhdəliklərini artırıb.

    Ötən il sığorta şirkətlərinin məcmu balans kapitalı 3,3 % artaraq 524,32 milyon manata çatıb, məcmu nizamnamə kapitalı dəyişməyərək 284,54 milyon manat qalıb. Bazar iştirakçılarından 9-u balans kapitalını artırıb.

    Azərbaycan Mərkəzi Bankı Atasığorta ASC Sığorta şirkətləri Məcmu aktivlər
    Активы страховщиков Азербайджана в 2025г выросли на 3,4%

