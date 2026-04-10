Активы страховщиков Азербайджана в 2025г выросли на 3,4%
Финансы
- 10 апреля, 2026
- 12:23
Совокупные активы 15 страховых компаний Азербайджана (за исключением "Атасыгорта", лицензия которого ограничена ЦБА), действующих в стране, на 1 января 2026 года составили 1 924,9 млн манатов, увеличившись на 3,4% по сравнению с тем же периодом прошлого года.
Как сообщает Report, из 15 страховщиков 10 нарастили активы, 5 - сократили.
Совокупные краткосрочные активы выросли на 23,6% (до 1 081,2 млн манатов), тогда как долгосрочные снизились на 14,5% (до 843,7 млн манатов).
Обязательства страховщиков увеличились на 3,5% (до 1 400,6 млн манатов), балансовый капитал - на 3,3% (до 524,3 млн манатов). Уставный капитал остался неизменным - 284,5 млн манатов.
