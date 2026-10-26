İlham Əliyev Zəfərə gedən yol FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı

    Azərbaycandakı sığorta şirkətlərinin sığorta haqlarının məbləğinə görə renkinqi (Yanvar-sentyabr, 2026)

    Maliyyə
    • 26 oktyabr, 2026
    • 11:18
    Azərbaycandakı sığorta şirkətlərinin sığorta haqlarının məbləğinə görə renkinqi (Yanvar-sentyabr, 2026)

    "Report" Azərbaycan Mərkəzi Bankına istinadən ölkədə fəaliyyət göstərən sığorta şirkətlərinin bu ilin yanvar-sentyabr aylarında topladığı sığorta haqlarının məbləğinə görə renkinqini təqdim edir:

    Sığorta şirkətləri

    Sığorta haqları

    (milyon manatla)

    İllik dinamika

    1

    PASHA Life Insurance

    568,351

    7,1%

    2

    PASHA Insurance

    308,931

    13,2%

    3

    Ateshgah Life Insurance

    83,579

    3,0%

    4

    Ateshgah Insurance

    69,156

    42,1%

    5

    Gala Insurance

    52,581

    -17,7%

    6

    Mega Insurance

    27,263

    6,1%

    7

    Mega Life Insurance

    22,760

    84,4%

    8

    Xalq Insurance

    22,101

    7,6%

    9

    Agro Insurance

    20,480

    30,1%

    10

    Gala Life Insurance

    20,129

    -11,5%

    11

    Azerbaijan Industry Insurance

    19,781

    -20,1%

    12

    A-Group Insurance

    11,176

    0,2%

    13

    Xalq Life Insurance

    9,705

    15,6%

    14

    Silkway Insurance

    6,608

    47,2%

    15

    Azinsurance

    5,881

    -7,5%

    16

    Atainsurance

    0,002

    -99,9%

    Cəmi

    1 248,485

    7,9%
    Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) Sığorta haqlarının məbləği
    Рэнкинг страховых компаний Азербайджана по объему страховых взносов (январь-сентябрь, 2026)
    MiniBoss
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    12:42
    VII Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumunun iştirakçıları Şuşaya səfər edəcəklər
    Digər
    12:38
    Azərbaycan stolüstü tennisçisi Tunar Bağırov daha bir beynəlxalq yarışın mükafatçısı olub
    Fərdi
    12:37
    Azərbaycanda icbari sığorta növləri üzrə ödənişlər 9 ayda 19 %-dən çox artıb
    Maliyyə
    12:34
    Mehriban Əliyeva Azərbaycan Rəssamlar İttifaqının sədrini təbrik edib
    Mədəniyyət siyasəti
    12:32
    Nazir müavini: Azərbaycanda fərqli dinlər və etnik qruplar daim sülh içərisində yaşayıblar
    Mədəniyyət siyasəti
    12:28
    Yotova və Qyurov Bolqarıstanda prezident seçkilərinin ikinci turunda iştirak edəcəklər
    Digər ölkələr
    12:25
    Nihal Saad: Azərbaycan mədəniyyətlərarası dialoqun təşviqində mühüm rol oynayır
    Digər
    12:24
    Azərbaycanda könüllü sığorta bazarı 13 %-ə yaxın böyüyüb
    Maliyyə
    12:23
    Xalid Fəthəlrəhman: VII Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu problemlərin həlli üçün platforma olacaq
    Mədəniyyət siyasəti
    Bütün Xəbər Lenti