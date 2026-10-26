Рэнкинг страховых компаний Азербайджана по объему страховых взносов (январь-сентябрь, 2026)
- 26 октября, 2026
- 11:19
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Report на основании данных Центрального банка Азербайджана публикует рэнкинг страховых компаний, осуществляющих деятельность на территории страны, по объему привлеченных страховых взносов за период январь-сентябрь 2026 года:
|
№
|
Страховые компании
|
Страховые взносы
(в млн манатах)
|
Годовая динамика
|
1
|
PASHA Life Insurance
|
568,351
|
7,1%
|
2
|
PASHA Insurance
|
308,931
|
13,2%
|
3
|
Ateshgah Life Insurance
|
83,579
|
3,0%
|
4
|
Ateshgah Insurance
|
69,156
|
42,1%
|
5
|
Gala Insurance
|
52,581
|
-17,7%
|
6
|
Mega Insurance
|
27,263
|
6,1%
|
7
|
Mega Life Insurance
|
22,760
|
84,4%
|
8
|
Xalq Insurance
|
22,101
|
7,6%
|
9
|
Agro Insurance
|
20,480
|
30,1%
|
10
|
Gala Life Insurance
|
20,129
|
-11,5%
|
11
|
Azerbaijan Industry Insurance
|
19,781
|
-20,1%
|
12
|
A-Group Insurance
|
11,176
|
0,2%
|
13
|
Xalq Life Insurance
|
9,705
|
15,6%
|
14
|
Silkway Insurance
|
6,608
|
47,2%
|
15
|
Azinsurance
|
5,881
|
-7,5%
|
16
|
Atainsurance
|
0,002
|
-99,9%
|
Всего
|
1 248,485
|
7,9%