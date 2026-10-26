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    Рэнкинг страховых компаний Азербайджана по объему страховых взносов (январь-сентябрь, 2026)

    Финансы
    • 26 октября, 2026
    • 11:19
    Рэнкинг страховых компаний Азербайджана по объему страховых взносов (январь-сентябрь, 2026)

    Report на основании данных Центрального банка Азербайджана публикует рэнкинг страховых компаний, осуществляющих деятельность на территории страны, по объему привлеченных страховых взносов за период январь-сентябрь 2026 года:

    Страховые компании

    Страховые взносы

    (в млн манатах)

    Годовая динамика

    1

    PASHA Life Insurance

    568,351

    7,1%

    2

    PASHA Insurance

    308,931

    13,2%

    3

    Ateshgah Life Insurance

    83,579

    3,0%

    4

    Ateshgah Insurance

    69,156

    42,1%

    5

    Gala Insurance

    52,581

    -17,7%

    6

    Mega Insurance

    27,263

    6,1%

    7

    Mega Life Insurance

    22,760

    84,4%

    8

    Xalq Insurance

    22,101

    7,6%

    9

    Agro Insurance

    20,480

    30,1%

    10

    Gala Life Insurance

    20,129

    -11,5%

    11

    Azerbaijan Industry Insurance

    19,781

    -20,1%

    12

    A-Group Insurance

    11,176

    0,2%

    13

    Xalq Life Insurance

    9,705

    15,6%

    14

    Silkway Insurance

    6,608

    47,2%

    15

    Azinsurance

    5,881

    -7,5%

    16

    Atainsurance

    0,002

    -99,9%

    Всего

    1 248,485

    7,9%
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