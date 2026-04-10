    İranda müxalif şəbəkələrlə əlaqəli 7 nəfər saxlanılıb

    Region
    10 aprel, 2026
    11:37
    İranın şimalındakı Semnan vilayətində müxalif şəbəkələrlə əlaqəli 7 nəfər saxlanılıb.

    Bu barədə "Report" "Tasnim" agentliyinə istinadən xəbər verir.

    Bildirilib ki, təqsirləndirilən şəxslər müxalif media qurumları ilə əlaqəyə keçərək təhlükəsizlik və ictimai qaydalara zidd fəaliyyətlərlə məşğul olublar.

    Onlar həmçinin strateji obyektlərin coğrafi koordinatlarını həmin şəxslərə ötürməkdə ittiham olunurlar.

