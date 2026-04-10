ADB: 2026-2027-ci illərdə Azərbaycan iqtisadiyyatı orta hesabla 1,9 % artacaq
- 10 aprel, 2026
- 06:08
Asiya İnkişaf Bankı (ADB) Azərbaycanın ÜDM-nin 2026-cı ildə 2 %, 2027-ci ildə isə 1,8 % artacağını gözləyir.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə ADB-nin "Asiyanın İnkişaf Perspektivləri" adlı aprel icmalında bildirilir.
Azərbaycan iqtisadiyyatının 2026-cı il üçün artım proqnozu sentyabr proqnozu ilə müqayisədə dəyişməz qalıb, 2027-ci il üzrə göstərici isə bank tərəfindən ilk dəfə təqdim edilib. Beləliklə, 2026-2027-ci illər ərzində ÜDM-in orta illik artım tempi 1,9 % səviyyəsində qiymətləndirilir.
"Əvvəlki illə müqayisədə artım tempinin yavaşlaması neft hasilatının azalması fonunda baş verəcək", - hesabatda qeyd olunub.
Bankın qiymətləndirmələrinə görə, aqrar sektor 2026-cı ildə 1,4 %, 2027-ci ildə isə 1 % artım nümayiş etdirəcək, sənaye istehsalı isə müvafiq olaraq 0,2 % və 0,1 % səviyyəsində artacaq.
"Dövlət büdcəsinin kəsirinin 2026-cı ildə ÜDM-in 2,2 %, 2027-ci ildə isə 2,1 % olacağı gözlənilir. 2026-cı ildə Azərbaycan Dövlət Neft Fondundan (ARDNF) transfertlər ÜDM-in 9,3 %-i təşkil edəcək. Bununla yanaşı, dövlət büdcəsinin xərcləri ÜDM-in 30,3 %-i təşkil edəcək ki, bunun da 10,2 %-i dövlət əsaslı vəsait qoyuluşlarının payına düşəcək", - ADB-də qeyd edilib.
Xatırladaq ki, İqtisadiyyat Nazirliyi ÜDM-in artımını 2026-cı ildə 2,9 %, 2027-ci ildə 3,3 %, Azərbaycan Mərkəzi Bankı isə ölkədə iqtisadi artımı cari ildə 2,4 %, növbəti il isə 2,9 % səviyyəsində proqnozlaşdırır.
Beynəlxalq reytinq agentliklərinin qiymətləndirmələri isə fərqlənir: "S&P Global" 2026-cı ildə 2 %, "Fitch Ratings" - 2,5 %, "Moody's" - 2,5 %. Beynəlxalq Valyuta Fondu (IMF) bu il üçün 2,1 % səviyyəsində iqtisadi artım gözləyir.
Niderlandın ən böyük bank qrupu olan "ING Group" Azərbaycanda iqtisadi artımın 2026-cı ildə 2,5 %, 2027-ci ildə isə 3 % təşkil edəcəyini proqnozlaşdırır, Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankı 2026-cı ildə 2 %, 2027-ci ildə isə 2,5 % səviyyəsində proqnozlaşdırır.
Dünya Bankının proqnozlarına görə, Azərbaycanın ÜDM artım templəri 2026-cı ildə 2 %, 2027-ci ildə isə 1,8 % təşkil edəcək.
BMT-nin qiymətləndirmələrinə görə, Azərbaycanda iqtisadi artım 2026-cı ildə 2,7 %, 2027-ci ildə 2,6 % təşkil edəcək.
"Fitch Solutions"un gözləntilərinə əsasən, Azərbaycanın real ÜDM artımı 2026-cı ildə 2,5 % təşkil edəcək.
2025-ci ildə Azərbaycan iqtisadiyyatı 1,4 % artıb.