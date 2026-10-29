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    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VII Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı

    Azərbaycanda məşqçilər üçün adaptiv cüdo üzrə kurs keçirilir

    Fərdi
    • 29 oktyabr, 2026
    • 13:34
    Azərbaycanda məşqçilər üçün adaptiv cüdo üzrə kurs keçirilir

    Azərbaycan Cüdo Federasiyasının (ACF) təşkilatçılığı ilə milli komandaların Təlim-Məşq Mərkəzində məşqçilər üçün adaptiv cüdo üzrə kurs keçirilir.

    Bu barədə "Report"a ACF-dən məlumat verilib.

    Avropa Cüdo Birliyinin (EJU) adaptiv cüdo üzrə baş komissarı Marina Draşkoviçin rəhbərlik etdiyi təlimin əsas məqsədi məşqçilərin bu sahədə nəzəri biliklərini genişləndirmək, praktiki bacarıqlarını təkmilləşdirmək və peşəkar hazırlıq səviyyələrini artırmaqdır.

    Nəzəri və praktiki məşğələlərdən ibarət kursda 18 məşqçi iştirak edir. Praktiki hissədə ACF-nin adaptiv cüdo qrupunun üzvləri də yer alırlar.

    Kursu uğurla başa vuran iştirakçılara müvafiq sertifikatlar təqdim olunacaq.

    Azərbaycanda məşqçilər üçün adaptiv cüdo üzrə kurs keçirilir
    Azərbaycanda məşqçilər üçün adaptiv cüdo üzrə kurs keçirilir
    Azərbaycanda məşqçilər üçün adaptiv cüdo üzrə kurs keçirilir
    Azərbaycanda məşqçilər üçün adaptiv cüdo üzrə kurs keçirilir
    Azərbaycanda məşqçilər üçün adaptiv cüdo üzrə kurs keçirilir
    Azərbaycanda məşqçilər üçün adaptiv cüdo üzrə kurs keçirilir
    Azərbaycanda məşqçilər üçün adaptiv cüdo üzrə kurs keçirilir
    Azərbaycanda məşqçilər üçün adaptiv cüdo üzrə kurs keçirilir
    Azərbaycanda məşqçilər üçün adaptiv cüdo üzrə kurs keçirilir
    Azərbaycan Cüdo Federasiyası (ACF) Avropa Cüdo Birliyi (EJU)
    44 filmi
    44 filmi

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    Azərbaycanda məşqçilər üçün adaptiv cüdo üzrə kurs keçirilir
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