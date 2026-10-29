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    Rusiya Dneprdə vağzala zərbə endirib: 13 nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    • 29 oktyabr, 2026
    • 13:47
    Rusiya Dneprdə vağzala zərbə endirib: 13 nəfər ölüb

    Rusiya Dneprdə (Ukrayna) dəmir yolu vağzalına reaktiv dronla zərbə endirib, nəticədə 13 nəfər ölüb, ən azı 5 nəfər yaralanıb.

    "Report" "RBC-Ukrayna"ya istinadən xəbər verir ki, bu barədə Vilayət Hərbi Administrasiyası məlumat yayıb.

    "Ukrzaliznıtsya" şirkətinin məlumatına görə, zərbə vağzalın platformalarından birinə dəyib və həmin vaxt orada Dnepr - Zaporojye marşrutu üzrə hərəkət edən 866 nömrəli elektrik qatarı olub.

    Elan edilmiş yüksək təhlükə səviyyəsinə baxmayaraq, platformada insanlar olub.

    Xilasedicilər, tibb işçiləri və hüquq-mühafizə orqanlarının əməkdaşları hadisə yerindədir.

    Rusiya-Ukrayna münaqişəsi
    Россия нанесла удар по железнодорожному вокзалу в Днепре: 13 погибших
    Russian strike on railway station in Dnipro kills 13
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