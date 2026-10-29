Россия нанесла удар по железнодорожному вокзалу в Днепре: 13 погибших
Другие страны
- 29 октября, 2026
- 13:45
Добавьте Report.az в предпочтительные источники Google
Будьте в курсе главных новостей!
Россия нанесла удар реактивным беспилотником по железнодорожному вокзалу в Днепре (Украина), в результате чего погибли 13 человек, еще как минимум пятеро получили ранения.
Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщила областная военная администрация.
По информации "Укрзалізниці", удар пришелся на одну из платформ вокзала, где в этот момент находился электропоезд № 866, следовавший по маршруту Днепр - Запорожье.
Несмотря на объявленный повышенный уровень опасности, на платформе находились люди.
На месте происшествия работают спасатели, медики и правоохранители.
Rusiya Dneprdə vağzala zərbə endirib: 13 nəfər ölüb
Russian strike on railway station in Dnipro kills 13
Последние новости
14:08
Умерла звезда Голливуда 1960-х Эльке ЗоммерДругие страны
14:04
Азербайджанские киноленты включены в программу фестиваля "Коркут Ата" в СтамбулеKультурная политика
14:04
"Азералюминиум" увеличил экспортные доходы почти на 60%Промышленность
13:45
Россия нанесла удар по железнодорожному вокзалу в Днепре: 13 погибшихДругие страны
13:41
Совет прессы Азербайджана осудил физическое давление на сотрудников Real TVВнутренняя политика
13:39
В НАТО обсудят военную помощь Украине на фоне задержек с поставками ракет PatriotДругие страны
13:26
Доходы Госфонда соцзащиты Азербайджана за 9 месяцев составили 6,4 млрд манатовФинансы
13:26
Экспортные доходы AzerGold выросли более чем на 31%Промышленность
13:26
Пашинян: Текст Декларации независимости Армении носит антигосударственный характерВ регионе