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    Россия нанесла удар по железнодорожному вокзалу в Днепре: 13 погибших

    Другие страны
    • 29 октября, 2026
    • 13:45
    Россия нанесла удар по железнодорожному вокзалу в Днепре: 13 погибших

    Россия нанесла удар реактивным беспилотником по железнодорожному вокзалу в Днепре (Украина), в результате чего погибли 13 человек, еще как минимум пятеро получили ранения.

    Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщила областная военная администрация.

    По информации "Укрзалізниці", удар пришелся на одну из платформ вокзала, где в этот момент находился электропоезд № 866, следовавший по маршруту Днепр - Запорожье.

    Несмотря на объявленный повышенный уровень опасности, на платформе находились люди.

    На месте происшествия работают спасатели, медики и правоохранители.

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