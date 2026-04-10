АБР: В 2026-2027гг экономика Азербайджана вырастет в среднем на 1,9%

Азиатский банк развития (АБР) ожидает увеличения ВВП Азербайджана в 2026 году на 2%, а в 2027 году - на 1,8%.

Об этом Report сообщает со ссылкой на данные апрельского обзора "Перспективы развития Азии" (ADO) АБР.

Прогноз роста экономики Азербайджана на 2026 год не претерпел изменений в сравнении с сентябрьской оценкой, тогда как показатель на 2027 год представлен банком впервые. Таким образом, среднегодовые темпы увеличения ВВП республики в период 2026-2027 гг. оцениваются на уровне 1,9%.

"Замедление темпов роста по сравнению с предыдущим годом произойдет на фоне снижения добычи нефти", - указывается в отчете.

Согласно оценкам банка, аграрный сектор продемонстрирует прирост на 1,4% в 2026 году и на 1% в 2027 году, тогда как промышленнjt производство увеличится лишь на 0,2% и 0,1% соответственно.

"Дефицит государственного бюджета ожидается на уровне 2,2% от ВВП в 2026 году и 2,1% в 2027 году. В 2026 году трансферты из Государственного нефтяного фонда (ГНФАР) составят 9,3% ВВП. При этом расходы госбюджета достигнут 30,3% от ВВП, из которых 10,2% придутся на государственные капитальные вложения", - отмечает АБР.

Напомним, что Министерство экономики Азербайджана прогнозирует рост ВВП в 2026 году на уровне 2,9%, в 2027 году - 3,3%, а Центральный банк ожидает рост экономики страны на уровне 2,4% в текущем году и 2,9% в 2027 году.

Оценки международных рейтинговых агентств различаются: S&P Global ожидает рост в 2026 году на уровне 2%, Fitch Ratings - 2,5%, Moody`s - 2,5%. Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует в текущем году 2,1%-ный экономический рост.

Крупнейшая банковская группа Нидерландов ING Group прогнозирует рост экономики Азербайджана на уровне 2,5% в 2026 году и 3% в 2027 году, а Европейский банк реконструкции и развития в 2026 году на уровне 2%, а в 2027 - 2,5%.

По прогнозам Всемирного банка, темпы роста ВВП Азербайджана в 2026 году составят 2%, в 2027 году - 1,8%.

По оценкам ООН, экономический рост Азербайджана в 2026 году составит 2,7%, в 2027 году - 2,6%.

Согласно ожиданиям Fitch Solutions, реальный рост ВВП Азербайджана в 2026 году составит 2,5%

В 2025 году экономика Азербайджана выросла на 1,4%.