İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VII Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VII Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı

    "Azəralüminium" ixrac gəlirlərini 60 %-ə yaxın artırıb

    Sənaye
    • 29 oktyabr, 2026
    • 13:56
    Azəralüminium ixrac gəlirlərini 60 %-ə yaxın artırıb

    Bu ilin yanvar-sentyabr aylarında "Azəralüminium" MMC 147,3 milyon ABŞ dolları dəyərində məhsul ixrac edib.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzinin "İxrac İcmalı"nın oktyabr sayında bildirilir.

    Məlumata görə, bu, 2025-ci il ilin ilk 9 ayı ilə müqayisədə 55,1 milyon ABŞ dolları və yaxud 59,8 % çoxdur.

    Xatırladaq ki, 9 ay ərzində Azərbaycanın qeyri-neft sektoru üzrə ixracı ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 20,5 % artaraq 3,2 milyard ABŞ dolları təşkil edib.

    Qeyd edək ki, "Azəralüminium" əlvan metallurgiya sənayesinin aparıcı sahəsi olan boksit və alunit filizindən alüminium – oksid (gil-torpaq), ilkin alüminium və yarımfabrikat (alüminium vərəq-lövhə, zolaq hər iki üzü boyanmış vərəq və lövhə, billet, külcə və rulon şəklində) məhsullarının istehsalı sahəsi üzrə aparıcı şirkətdir. Onun Gəncə Alüminium Kompleksinin tərkibinə 4 zavod (Elektroliz Zavodu, Anod Prosesləri Zavodu, Metal Tökmə və Fasiləsiz Yayma Zavodu, Təzyiqlə Emal və Boyama Zavodu), 2 köməkçi sahə (110 kilovoltluq və Silisium Düzləndirici Yarımstansiya, Mexaniki Təmir Stansiyası) və sosial obyektlər daxildir.

    Kompleksdə avtomatlaşdırılmış, müasir texnologiyalara əsaslanan, ildə 54 min ton ilkin alüminium istehsal gücündə zavodlar fəaliyyət göstərir. Kompleksdə istehsal olunan maye şəkilli ilkin alüminiumdan istifadə edərək, dünya standartlarına cavab verən Metaltökmə və Fasiləsiz Yayma Zavodu, Təzyiqlə Emal və Boyama Zavodu fəaliyyət göstərir. "Azəralüminium"un istehsal etdiyi məhsullar Avropa İttifaqı standartlarının bütün tələblərinə cavab verir.

    Azəralüminium MMC Alüminium İxrac İcmalı
    "Азералюминиум" увеличил экспортные доходы почти на 60%
    44 filmi
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    14:11
    Mahmud Abbas Xristodulidis ilə danışıqlar aparmaq üçün Kiprdə səfərdədir
    Digər ölkələr
    13:56
    Azərbaycan İndoneziyaya neft satışından qazancını 3 dəfədən çox artırıb
    Energetika
    13:56
    "Azəralüminium" ixrac gəlirlərini 60 %-ə yaxın artırıb
    Sənaye
    13:47
    Rusiya Dneprdə vağzala zərbə endirib: 13 nəfər ölüb
    Digər ölkələr
    13:38
    Azərbaycan "Korkut Ata" Film Festivalında iki bədii, bir sənədli filmlə təmsil olunacaq
    Mədəniyyət siyasəti
    13:34
    Foto
    Azərbaycanda məşqçilər üçün adaptiv cüdo üzrə kurs keçirilir
    Fərdi
    13:29
    Video
    Ermənistanın Baş naziri: Kimsə müxalifətçidirsə, həyasızlıq etməli deyil - Yenilənib
    Region
    13:28
    Paşinyan: Müstəqillik Bəyannaməsinin mətni antidövlət xarakterlidir
    Region
    13:26
    İspaniyada qatarların toqquşması nəticəsində 64 nəfər itkin düşüb
    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti