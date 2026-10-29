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    "Азералюминиум" увеличил экспортные доходы почти на 60%

    Промышленность
    • 29 октября, 2026
    • 14:04
    Азералюминиум увеличил экспортные доходы почти на 60%

    В январе-сентябре текущего года ООО "Азералюминиум" экспортировало продукцию на сумму $147,3 млн.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на октябрьский обзор экспорта Центра анализа экономических реформ и коммуникации.

    Согласно данным, это на $55,1 млн, или на 59,8%, больше по сравнению с первыми 9 месяцами 2025 года.

    Азералюминиум
    "Azəralüminium" ixrac gəlirlərini 60 %-ə yaxın artırıb
    Azeraluminium's export revenues surge by nearly 60%
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