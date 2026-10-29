"Азералюминиум" увеличил экспортные доходы почти на 60%

В январе-сентябре текущего года ООО "Азералюминиум" экспортировало продукцию на сумму $147,3 млн.

Об этом сообщает Report со ссылкой на октябрьский обзор экспорта Центра анализа экономических реформ и коммуникации.

Согласно данным, это на $55,1 млн, или на 59,8%, больше по сравнению с первыми 9 месяцами 2025 года.