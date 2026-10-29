"Азералюминиум" увеличил экспортные доходы почти на 60%
Промышленность
- 29 октября, 2026
- 14:04
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В январе-сентябре текущего года ООО "Азералюминиум" экспортировало продукцию на сумму $147,3 млн.
Об этом сообщает Report со ссылкой на октябрьский обзор экспорта Центра анализа экономических реформ и коммуникации.
Согласно данным, это на $55,1 млн, или на 59,8%, больше по сравнению с первыми 9 месяцами 2025 года.
"Azəralüminium" ixrac gəlirlərini 60 %-ə yaxın artırıb
Azeraluminium's export revenues surge by nearly 60%
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