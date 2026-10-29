Hədəfinə çat, əlavə faiz qazan: "Yelo Bank"dan yeni əmanət məhsulu
- 29 oktyabr, 2026
- 14:19
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"Yelo Bank" ASC yığım vərdişini oyuna, hədəfə çatmağı isə qazanca çevirən yeni əmanət məhsulunu – "Yelo Hədəf"i təqdim edir.
Məhsulun əsas yanaşması sadədir: müştəri əmanət açarkən özü üçün hədəf məbləğ müəyyən edir, o məbləğə çatdıqda isə əmanətin faiz dərəcəsi növbəti gündən etibarən əlavə 1 % gəlir hesablanır. Beləliklə, hər yığılan manat müştərini həm planına, həm də əlavə gəlirə yaxınlaşdırır.
Əmanət açılarkən müştəri üç yığım növündən birini seçir: fərdi yığım, ailə yığımı və ya uşaq yığımı. "Yelo Hədəf" məqsədinə çatmaq yolunda sanki şəxsi maliyyə köməkçisi kimi çıxış edərək müntəzəm yığım vərdişi formalaşdırmağa kömək edir.
Əmanəti açmaq üçün filiala yaxınlaşmağa ehtiyac qalmır: bütün proses "Yelo App"də, bu məhsul üçün xüsusi hazırlanmış interfeysdə bir neçə addımda tamamlanır. Hazırda bu imkandan yalnız Android istifadəçiləri yararlana bilərlər.
Qeyd edək ki, "Yelo Hədəf" yalnız əmanəti açan şəxsin adına rəsmiləşdirilir, onun öz vəsaitlərinin yığılması üçün nəzərdə tutulub və üçüncü şəxsin adına açıla bilməz.
İndi başlamaq üçün ən yaxşı vaxtdır! "Yelo App"də "Yelo Hədəf" əmanəti aç, yığım növünü seç və hədəfinə doğru ilk addımı at! Ətraflı: https://ylb.az/hedef.
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