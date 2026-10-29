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    Azərbaycan və Türkiyə XİN başçılarının təkbətək görüşü keçirilib

    Xarici siyasət
    • 29 oktyabr, 2026
    • 14:20
    Azərbaycan və Türkiyə XİN başçılarının təkbətək görüşü keçirilib

    Azərbaycanın xarici işlər naziri Ceyhun Bayramovun Türkiyənin xarici işlər naziri Hakan Fidanla təkbətək görüşü olub.

    "Report"un Türkiyə bürosunun xəbərinə görə, görüş çərçivəsində ikitərəfli əlaqələrin inkişaf perspektivləri müzakirə olunub.

    Qeyd edək ki, Ceyhun Bayramov oktyabrın 29-30-da Ankarada keçirilən 13-cü Türk Dövlətləri Təşkilatı (TDT) Zirvə Görüşü çərçivəsində Türkiyədə səfərdədir.

    Ceyhun Bayramov Hakan Fidan Türk Dövlətləri Təşkilatı (TDT) Azərbaycan-Türkiyə münasibətləri Ankara Türkiyə Cümhuriyyəti
    Джейхун Байрамов и Хакан Фидан провели переговоры в формате тет-а-тет в Анкаре
    Jeyhun Bayramov and Hakan Fidan hold one-on-one talks in Ankara
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