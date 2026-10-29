Джейхун Байрамов и Хакан Фидан провели переговоры в формате тет-а-тет в Анкаре

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел встречу с главой внешнеполитического ведомства Турции Хаканом Фиданом в формате тет-а-тет.

Как сообщает турецкое бюро Report, в ходе встречи обсуждались перспективы развития двусторонних отношений.

Отметим, что Джейхун Байрамов находится с визитом в Турции в рамках 13-го саммита Организации тюркских государств (ОТГ), который проходит в Анкаре 29–30 октября 2026 года.