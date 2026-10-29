Джейхун Байрамов и Хакан Фидан провели переговоры в формате тет-а-тет в Анкаре
Внешняя политика
- 29 октября, 2026
- 14:27
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Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел встречу с главой внешнеполитического ведомства Турции Хаканом Фиданом в формате тет-а-тет.
Как сообщает турецкое бюро Report, в ходе встречи обсуждались перспективы развития двусторонних отношений.
Отметим, что Джейхун Байрамов находится с визитом в Турции в рамках 13-го саммита Организации тюркских государств (ОТГ), который проходит в Анкаре 29–30 октября 2026 года.
Azərbaycan və Türkiyə XİN başçılarının təkbətək görüşü keçirilib
Jeyhun Bayramov and Hakan Fidan hold one-on-one talks in Ankara
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