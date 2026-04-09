Минкультуры Ливана: Переговоры с Израилем должны проходить на фоне прекращения огня

Ливан рассчитывает провести переговоры с Израилем в спокойной обстановке, подразумевая установление режима прекращения огня.

Как передает Report, об этом заявил министр культуры Ливана Гассан Селаме в эфире телеканала BFMTV.

По его словам, подготовительная встреча перед началом прямых переговоров между Израилем и Ливаном может пройти в США 14 апреля.

Министр напомнил, что Ливан ранее предлагал Израилю проведение переговоров, однако никакой реакции от противоположной стороны не поступало.

"Сегодня у нас новая ситуация, инициатором которой, без сомнения, выступила американская сторона, что объясняет, почему подготовительная встреча к этим переговорам может состояться уже во вторник в Вашингтоне", - сказал Селаме.

Министр предположил, что эта встреча может пройти на уровне послов Израиля и Ливана в США, а также американского посла в Бейруте.

Селаме отметил, что Ливан рассчитывает провести эти дискуссии в спокойной обстановке, и выразил надежду на то, что в Израиле разделят такой подход. "Мы сказали, что хотим, чтобы эти переговоры начались в условиях спокойствия на местах, а не под ежедневными бомбардировками, как это происходит сегодня", - пояснил он.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху распорядился начать прямые переговоры с Ливаном по урегулировании конфликта.