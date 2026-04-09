    • 09 апреля, 2026
    • 19:45
    Нетаньяху поручил начать прямые переговоры с Ливаном для установления мирных отношений

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что дал указание в кратчайшие сроки начать прямые переговоры с Ливаном.

    Как передает Report, об этом пишет новостной портал Ynet.

    "Переговоры будут сосредоточены на разоружении "Хезболлы" и установлении мирных отношений между Израилем и Ливаном. Израиль высоко оценивает сегодняшний призыв ливанского премьер-министра разместить войска в Бейруте", - цитирует издание Нетаньяху.

    Напомним, что Иран, США и их союзники в ночь на 8 апреля 2026 года достигли договоренности о прекращении огня на две недели. Иран со своей стороны заявил, что на этот период будет обеспечен безопасный проход через Ормузский пролив при координации с вооруженными силами Ирана и с учетом технических ограничений.

    Израиль же, ссылаясь на то, что действующее решение о перемирии не распространяется на Ливан, 8 апреля нанес удары по этой стране. Позднее спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф заявил, что прекращение огня в Ливане было первым условием плана.

    Эскалация на Ближнем Востоке Операция США и Израиля против Ирана Биньямин Нетаньяху Ливан Радикальная группировка Хезболлах
    Netanyahu sülh münasibətləri qurmaq üçün Livanla birbaşa danışıqlara başlamağı tapşırıb
    Netanyahu initiates direct peace negotiations with Lebanon

    20:52

    СМИ: Израиль и Ливан проведут переговоры на следующей неделе в Вашингтоне

    Другие страны
    20:51

    В Узбекистане более 190 кг гашиша пытались перевезти в афганских казанах

    В регионе
    20:43

    В Дагестане и Чечне введен режим ЧС федерального уровня

    В регионе
    20:38

    ЕБРР включил Азербайджан в программу помощи пострадавшим экономикам от ближневосточного кризиса

    Финансы
    20:35

    Куртулмуш: Турция положительно оценивает сближение Баку и Еревана

    Внешняя политика
    20:24

    Пашинян: Ж/д сообщение с Азербайджаном придает импульс развитию региональной торговли

    В регионе
    20:07

    Фидан: Двух недель может быть недостаточно для достижения мира между США и Ираном

    В регионе
    19:58

    Азербайджан и Япония обсудили расширение сотрудничества в банковском секторе

    Финансы
    19:45

    Нетаньяху поручил начать прямые переговоры с Ливаном для установления мирных отношений

    Другие страны
