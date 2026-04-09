Нетаньяху поручил начать прямые переговоры с Ливаном для установления мирных отношений

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что дал указание в кратчайшие сроки начать прямые переговоры с Ливаном.

Как передает Report, об этом пишет новостной портал Ynet.

"Переговоры будут сосредоточены на разоружении "Хезболлы" и установлении мирных отношений между Израилем и Ливаном. Израиль высоко оценивает сегодняшний призыв ливанского премьер-министра разместить войска в Бейруте", - цитирует издание Нетаньяху.

Напомним, что Иран, США и их союзники в ночь на 8 апреля 2026 года достигли договоренности о прекращении огня на две недели. Иран со своей стороны заявил, что на этот период будет обеспечен безопасный проход через Ормузский пролив при координации с вооруженными силами Ирана и с учетом технических ограничений.

Израиль же, ссылаясь на то, что действующее решение о перемирии не распространяется на Ливан, 8 апреля нанес удары по этой стране. Позднее спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф заявил, что прекращение огня в Ливане было первым условием плана.