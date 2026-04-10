Starmer: İranla münaqişə Britaniyanı energetika müstəqilliyinə sövq etməlidir
- 10 aprel, 2026
- 07:36
Böyük Britaniyanın Baş naziri Kir Starmer bildirib ki, ABŞ və İsrailin İrana qarşı müharibəsi ölkənin energetika müstəqilliyinə nail olması üçün sərhəd olmalıdır.
"Report" xəbər verir ki, o, bu barədə "The Guardian" qəzeti üçün köşə yazısında qeyd edib.
"Böyük Britaniya təxminən iyirmi ildir, böhranlarla sarsılır", - o, 2008-ci il qlobal maliyyə böhranı, sərt qənaət siyasəti, Aİ-dən çıxma, COVID-19 pandemiyası, əvvəlki hökumətlərin səhvləri və Ukraynadakı münaqişədən yazaraq qeyd edib.
K.Starmerin sözlərinə görə, İran ətrafında vəziyyət dönüş nöqtəsi olmalıdır.
"İrandakı müharibə indi sərhəd olmalıdır, çünki bu böhrandan çıxmağımız hamımızı bir nəsil üçün müəyyənləşdirəcək. 2008-ci il dünyasına qayıtmağı ümid etmək əvəzinə, Britaniya üçün yeni bir yol açacağıq - energetikamızı, müdafiəmizi və iqtisadi təhlükəsizliyimizi yeni dövrdə gücləndirəcək bir yol", - o vurğulayıb.
Baş nazir qərarlardan biri kimi bərpa olunan enerji mənbələrinə investisiyaların artırılmasını qeyd edib.