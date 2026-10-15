İlham Əliyev Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirə (AQEM) Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası
    İlham Əliyev Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirə (AQEM) Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası

    Bahar Muradova Ağdamda vətəndaşları qəbul edib

    Daxili siyasət
    • 15 oktyabr, 2026
    • 15:26
    Bahar Muradova Ağdamda vətəndaşları qəbul edib

    Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Bahar Muradova Ağdam şəhəri Muğam Mərkəzində vətəndaşları qəbul edib.

    Bu barədə "Report"a Dövlət Komitəsindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, qəbulda Ağdam, Füzuli və Xocavənd rayon sakinlərinin müraciətləri dinlənilib.

    Qəbul zamanı edilən müraciətlər arasında məşğulluq və işlə təmin olunma, ailə məsələləri, aliment ödənişi, uşaqların sağlamlığının təminatının gücləndirilməsi, əlilliyin bərpası, eləcə də qadınların kiçik sahibkarlıq fəaliyyətinin dəstəklənməsi ilə bağlı məsələlər yer alıb.

    Hər bir müraciət fərdi qaydada dinlənilib, qaldırılan məsələlərin qısa müddətdə həll edilməsi üçün müvafiq tapşırıqlar verilib. Araşdırma tələb edən müraciətlər isə qeydiyyata alınaraq nəzarətə götürülüb

    Bahar Muradova Ağdamda vətəndaşları qəbul edib
    Bahar Muradova Ağdamda vətəndaşları qəbul edib
    Bahar Muradova Ağdamda vətəndaşları qəbul edib
    Bahar Muradova Ağdamda vətəndaşları qəbul edib
    Bahar Muradova Ağdamda vətəndaşları qəbul edib
    Bahar Muradova Ağdamda vətəndaşları qəbul edib
    Bahar Muradova Ağdamda vətəndaşları qəbul edib
    Bahar Muradova Ağdamda vətəndaşları qəbul edib
    Bahar Muradova Ağdamda vətəndaşları qəbul edib
    Bahar Muradova Ağdamda vətəndaşları qəbul edib
    Bahar Muradova Ağdamda vətəndaşları qəbul edib
    Bahar Muradova Ağdamda vətəndaşları qəbul edib
    Bahar Muradova Ağdamda vətəndaşları qəbul edib
    Ağdam Vətəndaş qəbulu Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi
    44 - Tezliklə
    44 - Tezliklə

    Son xəbərlər

    16:49
    ING Azərbaycanda 2026-cı il üçün inflyasiya proqnozunu aşağı salıb
    Maliyyə
    16:46
    Foto
    Bakıda paralimpiya komitələrinin nümayəndələri ilə əməkdaşlıq müzakirə olunub
    Fərdi
    16:45
    "ING Group" Azərbaycan iqtisadiyyatının 2029-cu ilədək perspektivlərini qiymətləndirib
    Maliyyə
    16:36
    Asiya Açıq Turnirində Azərbaycanı 27 cüdoçu təmsil edəcək
    Futbol
    16:29
    AQEM-in Baş katibi "Qarabağ atı" heykəlinə görə Azərbaycana təşəkkür edib
    Xarici siyasət
    16:28
    Kayrat Sarıbay: AQEM yeni ölkələr üçün cəlbedici platforma olaraq qalır
    Xarici siyasət
    16:27
    Foto
    Tərtərdə "Toxum Sərgi-Satış Yarmarkası" keçirilib
    ASK
    16:25
    "Liverpul"un gənc futbolçusu Luis Kumas Stiven Cerrardın göstəricisini təkrarlayıb
    Futbol
    16:24
    Türkiyədə prezident seçkisi 2028-ci ilin əvvəlində keçiriləcək, Ərdoğan sonuncu dəfə namizəd olacaq
    Region
    Bütün Xəbər Lenti