    Стармер: Конфликт с Ираном должен подтолкнуть Британию к энергетической независимости

    Другие страны
    • 10 апреля, 2026
    • 05:45
    Стармер: Конфликт с Ираном должен подтолкнуть Британию к энергетической независимости

    Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что война США и Израиля против Ирана должна стать рубежом для достижения энергетической независимости страны.

    Как передает Report, об этом он написал в колонке для газеты The Guardian.

    "Великобританию почти два десятилетия сотрясают кризисы", - отметил он, упомянув мировой финансовый кризис 2008 года, политику жесткой экономии, выход из ЕС, пандемию COVID-19, ошибки прежних правительств и конфликт на Украине.

    По словам Стармера, ситуация вокруг Ирана должна стать переломным моментом.

    "Война в Иране теперь должна стать рубежом, потому что то, как мы выйдем из этого кризиса, определит всех нас на целое поколение. И вместо того чтобы надеяться вернуться в мир 2008 года, мы проложим новый путь для Великобритании - путь, который укрепит нашу энергетику, нашу оборону и нашу экономическую безопасность в новую эпоху", - подчеркнул он.

    В качестве одного из решений премьер назвал увеличение инвестиций в возобновляемые источники энергии.

    06:13

    АБР оценил перспективы платежного баланса Азербайджана на 2026-2027 годы

    Финансы
    06:12

    АБР повысил прогноз по инфляции в Азербайджане на 2026 год

    Финансы
    06:02

    АБР: В 2026-2027гг экономика Азербайджана вырастет в среднем на 1,9%

    Финансы
    05:45

    Стармер: Конфликт с Ираном должен подтолкнуть Британию к энергетической независимости

    Другие страны
    05:17

    Эквадор повысит пошлины на импорт из Колумбии до 100%

    Другие страны
    04:59

    Трамп обвинил Иран в нарушении условий по судоходству в Ормузском проливе

    Другие страны
    04:21

    Трамп заявил о скором восстановлении поставок нефти

    Другие страны
    03:44

    Президент Кубы: США не вправе требовать моего ухода

    Другие страны
    03:08

    СМИ: Делегация Ирана прибыла в Пакистан для переговоров с США

    В регионе
    Лента новостей