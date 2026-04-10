Стармер: Конфликт с Ираном должен подтолкнуть Британию к энергетической независимости

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что война США и Израиля против Ирана должна стать рубежом для достижения энергетической независимости страны.

Как передает Report, об этом он написал в колонке для газеты The Guardian.

"Великобританию почти два десятилетия сотрясают кризисы", - отметил он, упомянув мировой финансовый кризис 2008 года, политику жесткой экономии, выход из ЕС, пандемию COVID-19, ошибки прежних правительств и конфликт на Украине.

По словам Стармера, ситуация вокруг Ирана должна стать переломным моментом.

"Война в Иране теперь должна стать рубежом, потому что то, как мы выйдем из этого кризиса, определит всех нас на целое поколение. И вместо того чтобы надеяться вернуться в мир 2008 года, мы проложим новый путь для Великобритании - путь, который укрепит нашу энергетику, нашу оборону и нашу экономическую безопасность в новую эпоху", - подчеркнул он.

В качестве одного из решений премьер назвал увеличение инвестиций в возобновляемые источники энергии.