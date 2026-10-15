İlham Əliyev Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirə (AQEM) Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirə (AQEM) Zəfərə gedən yol

    Hindistan AQEM-ə üzv dövlətləri terrorçuluqla birgə mübarizəyə çağırıb

    Xarici siyasət
    • 15 oktyabr, 2026
    • 15:15
    Hindistan AQEM-ə üzv dövlətləri terrorçuluqla birgə mübarizəyə çağırıb

    Hindistan AQEM-ə üzv dövlətlərə terrorçuluqla birgə mübarizəyə çağırış edib.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Hindistanın xarici işlər üzrə dövlət naziri Kirti Vardhan Sinqh AQEM-in Bakıda keçirilən VII Zirvə Görüşündə deyib.

    Onun sözlərinə görə, Hindistan Azərbaycanın növbəti dəfə iki il müddətinə AQEM-ə sədrliyini yüksək qiymətləndirir:

    "AQEM-in sülh istiqamətində əməkdaşlığını dəstəkləyirik. Bu, Hindistanın bütün dünyanın bir ailə olması fəlsəfəsinə tam cavab verir. Biz inklüziv və konsensus prinsiplərinə əsaslanan çoxtərəfli əməkdaşlığı özündə ehtiva edən yanaşmanı dəstəkləyirik və çoxtərəfliliyin islahat edilməsinə, həmçinin qloballaşan dünyada meydana çıxan yeni çağırışlara adekvat cavab verə bilməsinə çağırış edirik".

    Nazir vurğulayıb ki, müasir dövrdə təhlükəsizlik rifahın fundamental şərti olaraq qalır:

    "Bu gün sülh və təhlükəsizliyə yönəlmiş başlıca təhdid terrorçuluqdur. Bunun heç bir üzrlü səbəbi mövcud deyil. Biz terrorizmə qarşı sıfır tolerantlıq mövqeyi sərgiləməli, sərhədlərdən kənarda da terrorçuluqla mübarizə aparmalıyıq. Bütün üzv dövlətlərə müraciət edirik ki, transsərhəd terrorizmə qarşı qətiyyətlə çıxış etsinlər".

    İlham Əliyev Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirə (AQEM)
    India urges CICA states to jointly combat terrorism
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