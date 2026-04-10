    Avstraliya kəşfiyyat təyyarəsinin məlumatlarını ABŞ-yə yalnız müdafiə üçün verdiyini bildirib

    • 10 aprel, 2026
    Avstraliyanın "E-7A Wedgetail" kəşfiyyat təyyarəsindən alınan məlumatlar ABŞ-nin iştirak etdiyi Birləşmiş hava əməliyyatları Mərkəzinə daxil olur və yalnız müdafiə məqsədləri üçün istifadə edilir.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Avstraliya Baş nazirinin müavini və müdafiə naziri Riçard Marls "ABC News" radiostansiyasına müsahibəsində bildirib.

    "ABŞ Birləşmiş hava əməliyyatları mərkəzində təmsil olunur və məlumatlar məhz ordan daxil olur", - o qeyd edib.

    R.Marlsın sözlərinə görə, "E-7A Wedgetail" uzaq mənzilli radar aşkarlama təyyarəsindən alınan məlumatlar Birləşmiş Ərəb Əmirliklərini və digər Fars körfəzi ölkələrini qorumaq üçün hərəkətləri əlaqələndirmək məqsədilə istifadə olunur.

    "Bu, onu tətbiq etməyin yeganə yoludur. Təyyarə müdafiə vəzifəsini yerinə yetirir və hazırda BƏƏ-nin müdafiəsi ilə məşğuldur", - o vurğulayıb.

    Avstraliya ABŞ Kəşfiyyat təyyarəsi Riçard Marls
    В Австралии заявили о передаче США данных самолета-разведчика только для обороны

    Son xəbərlər

    09:16

    "Arsenal" Mikel Arteta ilə müqavilənin müddətini uzatmaq üçün danışıqlara başlayıb

    Futbol
    09:13
    Foto

    Slovakiya ombudsmanı Bakıda miqrantların saxlanma şəraiti ilə tanış olub

    Daxili siyasət
    09:07

    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (10.04.2026)

    Maliyyə
    09:00

    Azərbaycan Premyer Liqasının XXVII turu bu gün başlayır

    Futbol
    09:00

    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (10.04.2026)

    Maliyyə
    08:57

    ADB: Neftin bir barelinin qiyməti ən pis ssenaridə 155 dollara qədər arta bilər

    Energetika
    08:42

    Honkonqda dizel subsidiyaları tətbiq ediləcək və tunellərə ödəniş qiyməti aşağı salınacaq

    Digər ölkələr
    08:20
    Foto

    Bakının bir sıra yollarında tıxac yaranıb

    İnfrastruktur
    07:58

    Avstraliya kəşfiyyat təyyarəsinin məlumatlarını ABŞ-yə yalnız müdafiə üçün verdiyini bildirib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti