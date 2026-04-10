Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Визит Ильхама Алиева в Грузию
    Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Визит Ильхама Алиева в Грузию

    В Австралии заявили о передаче США данных самолета-разведчика только для обороны

    Другие страны
    10 апреля, 2026
    • 06:47
    В Австралии заявили о передаче США данных самолета-разведчика только для обороны

    Данные с австралийского самолета-разведчика E-7A Wedgetail поступают в Объединенный центр воздушных операций с участием США и используются исключительно в оборонительных целях.

    Как передает Report, об этом заявил вице-премьер и министр обороны Австралии Ричард Марлз в интервью радиостанции ABC News.

    "США представлены в Объединенном центре воздушных операций, и именно туда поступают данные", - отметил он.

    По словам Марлза, информация, получаемая с самолета дальнего радиолокационного обнаружения E-7A Wedgetail, используется для координации действий по защите Объединенных Арабских Эмиратов и других стран Персидского залива.

    "Это единственный способ его применения. Самолет выполняет оборонительную задачу и сейчас занимается защитой ОАЭ", - подчеркнул он.

    E-7A Wedgetail Австралия Соединенные Штаты Америки (США)

    Лента новостей