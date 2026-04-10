В Австралии заявили о передаче США данных самолета-разведчика только для обороны

Данные с австралийского самолета-разведчика E-7A Wedgetail поступают в Объединенный центр воздушных операций с участием США и используются исключительно в оборонительных целях.

Как передает Report, об этом заявил вице-премьер и министр обороны Австралии Ричард Марлз в интервью радиостанции ABC News.

"США представлены в Объединенном центре воздушных операций, и именно туда поступают данные", - отметил он.

По словам Марлза, информация, получаемая с самолета дальнего радиолокационного обнаружения E-7A Wedgetail, используется для координации действий по защите Объединенных Арабских Эмиратов и других стран Персидского залива.

"Это единственный способ его применения. Самолет выполняет оборонительную задачу и сейчас занимается защитой ОАЭ", - подчеркнул он.