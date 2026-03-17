Патриарх всея Грузии Илия II скончался на 94 году жизни
- 17 марта, 2026
- 22:53
Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II скончался в клинике на 94-м году жизни.
Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, ранее патриархия сообщала об экстренной госпитализации Илии II в Тбилиси из-за резкого ухудшения самочувствия и массивного желудочного кровотечения.
Состояние тогда характеризовали как "проблематичное, но стабильное".
"Католикос-Патриарх всей Грузии, архиепископ Мцхетско-Тбилисский, митрополит Бичвинтинский и Цхум-Абхазия, Его Святейшество и Блаженство Илия II скончался в возрасте 93 лет", - говорится в сообщении.
