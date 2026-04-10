İlham Əliyev ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı WUF13 İlham Əliyevin Gürcüstana səfəri
    İlham Əliyev ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı WUF13 İlham Əliyevin Gürcüstana səfəri

    KİV: Putinin xüsusi nümayəndəsi ABŞ-də Trampın nümayəndələri ilə görüşüb

    Digər ölkələr
    • 10 aprel, 2026
    • 01:44
    Rusiya Prezidentinin xüsusi nümayəndəsi Kirill Dmitriyev hazırda ABŞ-də Donald Tramp administrasiyasının üzvləri ilə görüşlər keçirib.

    "Report"un xəbərinə görə, bu barədə "Reuters" mənbələrə istinadən məlumat yayıb.

    Tərəflərin Rusiya ilə Ukrayna arasında potensial sülh müqaviləsini, eləcə də Rusiya-Amerika iqtisadi əməkdaşlığını müzakirə etdiyi bildirilir.

    Agentlik qeyd edir ki, səfər Rusiya neft tədarükünün yumşaldılması tədbirlərinin başa çatması ərəfəsində baş tutub (11 apreldə bitir – red.). Məlumata görə, bu məsələ Moskva ilə Vaşinqton arasında danışıqların gündəliyinə daxil edilə bilər.

    Xatırladaq ki, ABŞ İrana qarşı əməliyyat səbəbindən böhran yaşayan qlobal enerji bazarını sabitləşdirmək üçün digər ölkələrə sanksiya tətbiq edildiyi Rusiya neft məhsullarını 30 gün müddətinə almağa icazə verib.

    Rusiya-ABŞ dialoqu Kirill Dmitriyev Donald Tramp
    СМИ: Спецпосланник президента РФ встречается в США с представителями Трампа

    Son xəbərlər

    02:48

    İranın Ali liderinin müşaviri bombardman zamanı aldığı xəsarətlərdən ölüb

    Region
    02:39

    Bosniya və Herseqovinada on minlərlə sürücü yeni sərhəd qaydaları səbəbindən işini itirə bilər

    Digər ölkələr
    02:15

    İsrailin İstanbuldakı Baş Konsulluğu qarşısındakı silahlı insidentlə bağlı saxlanılanların sayı 16-ya çatıb

    Region
    01:44

    Digər ölkələr
    01:20

    Zelenski Pasxa atəşkəsi elan edib

    Digər ölkələr
    01:13

    Avropa Liqasının 1/4 final mərhələsinin daha üç oyunu keçirilib

    Futbol
    01:10

    UEFA Konfrans Liqasının 1/4 final mərhələsinin ilk matçları baş tutub

    Futbol
    00:52

    Melaniya Tramp: Epşteynlə heç bir əlaqəm olmayıb

    Digər ölkələr
    00:32

    Küveytin hərbi qüvvələri dron hücumlarını dəf edib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti