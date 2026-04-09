СМИ: Спецпосланник президента РФ встречается в США с представителями Трампа

Спецпосланник президента России Кирилл Дмитриев в настоящее время находится в США и встречается с членами администрации президента США Дональда Трампа.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на осведомленные источники.

Отмечается, что стороны обсуждают потенциальное мирное соглашение между РФ и Украиной, а также вопросы российско-американского экономического сотрудничества.

Агентство отмечает, что визит состоялся накануне истечения срока действия смягчающих мер в отношении поставок российской нефти (истекает 11 апреля - ред.). Этот вопрос может быть включен в повестку переговоров Москвы и Вашингтона, следует из сообщения.

Напомним, что США разрешили другим странам закупать подсанкционные российские нефтепродукты в течение 30 дней с целью стабилизации мирового энергорынка, переживающего кризис из-за операции против Ирана.