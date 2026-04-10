Avropa Liqasının 1/4 final mərhələsinin daha üç oyunu keçirilib
Futbol
- 10 aprel, 2026
- 01:13
UEFA Avropa Liqasının 1/4 final mərhələsinin daha üç oyunu keçirilib.
"Report" xəbər verir ki, Almaniyada "Frayburq" İspaniyanın "Selta" klubunu sınağa çəkib.
Portuqaliyanın "Portu" kollektivi İngiltərə təmsilçisi "Nottinqem Forest"lə heç-heçə edib. İtaliyada isə "Bolonya" və İngiltərənin "Aston Villa" klubuna məğlub olub - 1:3.
UEFA Avropa Liqası
1/4 final mərhələsi, ilk oyunlar
9 aprel
23:00. "Portu" (Portuqaliya) - "Nottinqem Forest" (İngiltərə) – 1:1
23:00. "Frayburq" (Almaniya) - "Selta" (İspaniya) – 3:0
23:00. "Bolonya" (İtaliya) - "Aston Villa" (İngiltərə) – 1:3.
Son xəbərlər
01:20
Zelenski Pasxa atəşkəsi elan edibDigər ölkələr
01:13
Avropa Liqasının 1/4 final mərhələsinin daha üç oyunu keçirilibFutbol
01:10
UEFA Konfrans Liqasının 1/4 final mərhələsinin ilk matçları baş tutubFutbol
00:52
Melaniya Tramp: Epşteynlə heç bir əlaqəm olmayıbDigər ölkələr
00:32
Küveytin hərbi qüvvələri dron hücumlarını dəf edibDigər ölkələr
00:26
İsrailin aprelin 8-də Livanda zərbələri nəticəsində ölənlərin sayı 300-ü keçibDigər ölkələr
00:03
Eyal Zamir İsrailin Livanda hərbi əməliyyatları davam etdirmək planlarını təsdiqləyibDigər ölkələr
23:53
Litva ABŞ Ordusu kontingentinin artırılmasını mümkün hesab edirDigər ölkələr
23:50