    Avropa Liqasının 1/4 final mərhələsinin daha üç oyunu keçirilib

    Futbol
    • 10 aprel, 2026
    • 01:13
    UEFA Avropa Liqasının 1/4 final mərhələsinin daha üç oyunu keçirilib.

    "Report" xəbər verir ki, Almaniyada "Frayburq" İspaniyanın "Selta" klubunu sınağa çəkib.

    Portuqaliyanın "Portu" kollektivi İngiltərə təmsilçisi "Nottinqem Forest"lə heç-heçə edib. İtaliyada isə "Bolonya" və İngiltərənin "Aston Villa" klubuna məğlub olub - 1:3.

    UEFA Avropa Liqası

    1/4 final mərhələsi, ilk oyunlar

    9 aprel

    23:00. "Portu" (Portuqaliya) - "Nottinqem Forest" (İngiltərə) – 1:1

    23:00. "Frayburq" (Almaniya) - "Selta" (İspaniya) – 3:0

    23:00. "Bolonya" (İtaliya) - "Aston Villa" (İngiltərə) – 1:3.

    В Лиге Европы УЕФА прошли еще три матча 1/4 финала

