    В Лиге Европы УЕФА прошли еще три матча 1/4 финала

    Футбол
    • 10 апреля, 2026
    • 01:32
    В Лиге Европы УЕФА прошли еще три матча 1/4 финала

    Состоялись еще три матча 1/4 финала Лиги Европы УЕФА.

    Как передает Report, в Германии "Фрайбург" обыграл испанскую "Сельту".

    Португальский "Порту" сыграл вничью с английским "Ноттингем Форест".

    В Италии "Болонья" уступила английской "Астон Вилле" со счетом 1:3.

    Лига Европы УЕФА

    1/4 финала, первые матчи
    9 апреля

    23:00. "Порту" (Португалия) – "Ноттингем Форест" (Англия) - 1:1
    23:00. "Фрайбург" (Германия) – "Сельта" (Испания) - 3:0
    23:00. "Болонья" (Италия) – "Астон Вилла" (Англия) - 1:3

    Лига Европы УЕФА ФК Фрайбург ФК Сельта ФК Порту ФК Ноттингем Форест
    Avropa Liqasının 1/4 final mərhələsinin daha üç oyunu keçirilib

