В Лиге Европы УЕФА прошли еще три матча 1/4 финала
Футбол
- 10 апреля, 2026
- 01:32
Состоялись еще три матча 1/4 финала Лиги Европы УЕФА.
Как передает Report, в Германии "Фрайбург" обыграл испанскую "Сельту".
Португальский "Порту" сыграл вничью с английским "Ноттингем Форест".
В Италии "Болонья" уступила английской "Астон Вилле" со счетом 1:3.
Лига Европы УЕФА
1/4 финала, первые матчи
9 апреля
23:00. "Порту" (Португалия) – "Ноттингем Форест" (Англия) - 1:1
23:00. "Фрайбург" (Германия) – "Сельта" (Испания) - 3:0
23:00. "Болонья" (Италия) – "Астон Вилла" (Англия) - 1:3
