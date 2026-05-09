В Денвере самолет сбил пешехода на взлетно-посдочной полосе
- 09 мая, 2026
- 13:12
Самолет авиакомпании Frontier Airlines, предположительно, сбил человека на взлетно-посадочной полосе в международном аэропорту Денвера, после чего экипаж был вынужден прервать взлет.
Как передает Report со ссылкой на CNN, об этом сообщил представитель перевозчика.
После этого в салоне был замечен дым, и пилоты приняли решение прервать взлет. Пассажиров эвакуировали по надувным трапам "в качестве меры предосторожности".
В администрации аэропорта сообщили о кратковременном возгорании двигателя, которое было ликвидировано пожарными.
В Frontier Airlines заявили, что проводят расследование совместно с администрацией аэропорта и другими органами безопасности.
"Мы глубоко опечалены этим происшествием", - говорится в заявлении авиакомпании.
Сообщается, что на борту самолета Airbus A321 рейса Денвер - Лос-Анджелес находились 224 пассажира и семь членов экипажа.