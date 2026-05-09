    В Денвере самолет сбил пешехода на взлетно-посдочной полосе

    Самолет авиакомпании Frontier Airlines, предположительно, сбил человека на взлетно-посадочной полосе в международном аэропорту Денвера, после чего экипаж был вынужден прервать взлет.

    Как передает Report со ссылкой на CNN, об этом сообщил представитель перевозчика.

    После этого в салоне был замечен дым, и пилоты приняли решение прервать взлет. Пассажиров эвакуировали по надувным трапам "в качестве меры предосторожности".

    В администрации аэропорта сообщили о кратковременном возгорании двигателя, которое было ликвидировано пожарными.

    В Frontier Airlines заявили, что проводят расследование совместно с администрацией аэропорта и другими органами безопасности.

    "Мы глубоко опечалены этим происшествием", - говорится в заявлении авиакомпании.

    Сообщается, что на борту самолета Airbus A321 рейса Денвер - Лос-Анджелес находились 224 пассажира и семь членов экипажа.

