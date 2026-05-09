ЦАХАЛ призвал жителей ряда деревень на юге Ливана покинуть дома в связи с авиаударами

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) призвала жителей девяти деревень на юге Ливана эвакуироваться на фоне авиаударов по объектам радикальной группировки "Хезболлах".

Как передает Report, об этом сообщает газета The Times of Israel.

"В связи с нарушением организацией "Хезболлах" соглашения о прекращении огня Армия обороны Израиля вынуждена применять силу и не намерена причинять вам вред", - заявил официальный представитель ЦАХАЛ Авихай Адраи.

Жителям населенных пунктов предписано покинуть свои дома и отойти на расстояние не менее одного километра.