İsrail Livanın cənubundakı bir sıra kəndlərin sakinlərini evlərini tərk etməyə çağırıb
Digər ölkələr
- 09 may, 2026
- 12:59
İsrail Müdafiə Qüvvələri (IDF) "Hizbullah" qruplaşmasının obyektlərinə hava zərbələri fonunda Livanın cənubundakı doqquz kəndin sakinlərinin təxliyəsinə çağırıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "The Times of Israel" nəşri yazıb.
"Hizbullah" təşkilatının atəşkəs sazişini pozması ilə əlaqədar İsrail Müdafiə Qüvvələri güc tətbiq etməyə məcbur olub və sizə zərər vurmaq niyyətində deyil", - IDF-in rəsmi nümayəndəsi Avixay Adrai bildirib.
Yaşayış məntəqələrinin sakinlərinə evlərini tərk edərək ən azı bir kilometr uzaqlaşmaq tapşırılıb.
