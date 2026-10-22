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    Monteneqroda Berlin Prosesi Liderlər Sammiti keçirilir

    Xarici siyasət
    • 22 oktyabr, 2026
    • 09:41
    Monteneqroda Berlin Prosesi Liderlər Sammiti keçirilir

    Monteneqronun Miloçer bölgəsində bu gün Berlin Prosesi Liderlər Sammiti keçirilir.

    "Report"un Balkan bürosu xəbər verir ki, sammit Monteneqronun Berlin Prosesinə builki sədrliyinin yekun tədbiridir.

    Sammitdə Qərbi Balkan ölkələrinin liderləri, Avropa İttifaqına (Aİ) üzv dövlətlərin nümayəndələri, o cümlədən Avropa Komissiyasının (AK) genişlənmə məsələləri üzrə komissarı Marta Kos iştirak edəcəklər.

    Monteneqronun sədrliyi dövründə Berlin Prosesi çərçivəsində 14-ü nazirlik səviyyəsində təşkil olunmaqla, ümumilikdə 26 tədbir keçirilib. Bu, Berlin Prosesinin tarixində bir sədrliyin müddətində keçirilən ən çox tədbir göstəricisidir.

    Qeyd edək ki, Berlin Prosesi Qərbi Balkan ölkələrinin Aİ-yə inteqrasiyasını, regional əməkdaşlığın gücləndirilməsini və iqtisadi əlaqələrin inkişafını təşviq edən təşəbbüsdür.

    Avropa İttifaqı (Aİ) Marta Kos Monteneqro Avropa Komissiyası (AK)
    В Черногории проходит саммит лидеров Берлинского процесса
    Berlin Process Leaders' Summit underway in Montenegro
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