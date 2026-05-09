    Экология
    09 мая, 2026
    12:43
    Завтра ожидается 28 градусов тепла

    Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

    Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

    Ожидается умеренный юго-западный ветер.

    Температура воздуха ночью составит 13–17, днем 23–28 градусов тепла. Атмосферное давление ожидается на уровне 764 мм ртутного столба, относительная влажность ночью 60–70%, днем 50–55%.

    В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Днем в отдельных горных районах возможны кратковременные небольшие осадки, гроза и град. Местами ожидается туман. Будет преобладать умеренный восточный ветер.

    Температура воздуха ночью составит 11–16, днем 23–28 градусов тепла. В горах ночью 5–10, днем 15–20, местами до 25 градусов тепла.

    Прогноз погоды Национальная служба гидрометеорологии
    Sabah 28 dərəcə isti olacaq

