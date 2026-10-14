Минсельхоз призвал сократить выбросы от сельскохозтехники

Азербайджану необходимо переходить к приобретению экологически чистой сельскохозяйственной техники и транспортных средств, чтобы сократить выбросы углерода.

Как сообщает Report, об этом заявил представитель Министерства сельского хозяйства Азербайджана Фарахим Акберов на 31-й юбилейной международной строительной выставке BakuBuild и 6-й международной выставке Rebuild Garabagh 2026.

По его словам, выполнение обязательств по сокращению углеродных выбросов требует определенных финансовых ресурсов.

"Использование экологически чистых автобусов и электромобилей с нулевыми выбросами углерода вносит важный вклад в эту работу. Однако сельскохозяйственная техника преимущественно работает на дизельном топливе, поскольку оно экономичнее, и выбрасывает в атмосферу больше углерода", - сказал Акберов.

Он подчеркнул, что для решения этой проблемы необходимо перейти к закупкам экологически чистой сельскохозяйственной техники и транспортных средств.