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    Минсельхоз призвал сократить выбросы от сельскохозтехники

    АПК
    • 14 октября, 2026
    • 15:29
    Минсельхоз призвал сократить выбросы от сельскохозтехники

    Азербайджану необходимо переходить к приобретению экологически чистой сельскохозяйственной техники и транспортных средств, чтобы сократить выбросы углерода.

    Как сообщает Report, об этом заявил представитель Министерства сельского хозяйства Азербайджана Фарахим Акберов на 31-й юбилейной международной строительной выставке BakuBuild и 6-й международной выставке Rebuild Garabagh 2026.

    По его словам, выполнение обязательств по сокращению углеродных выбросов требует определенных финансовых ресурсов.

    "Использование экологически чистых автобусов и электромобилей с нулевыми выбросами углерода вносит важный вклад в эту работу. Однако сельскохозяйственная техника преимущественно работает на дизельном топливе, поскольку оно экономичнее, и выбрасывает в атмосферу больше углерода", - сказал Акберов.

    Он подчеркнул, что для решения этой проблемы необходимо перейти к закупкам экологически чистой сельскохозяйственной техники и транспортных средств.

    Rebuild Garabagh 2026
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