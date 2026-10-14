Минсельхоз призвал сократить выбросы от сельскохозтехники
- 14 октября, 2026
- 15:29
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Азербайджану необходимо переходить к приобретению экологически чистой сельскохозяйственной техники и транспортных средств, чтобы сократить выбросы углерода.
Как сообщает Report, об этом заявил представитель Министерства сельского хозяйства Азербайджана Фарахим Акберов на 31-й юбилейной международной строительной выставке BakuBuild и 6-й международной выставке Rebuild Garabagh 2026.
По его словам, выполнение обязательств по сокращению углеродных выбросов требует определенных финансовых ресурсов.
"Использование экологически чистых автобусов и электромобилей с нулевыми выбросами углерода вносит важный вклад в эту работу. Однако сельскохозяйственная техника преимущественно работает на дизельном топливе, поскольку оно экономичнее, и выбрасывает в атмосферу больше углерода", - сказал Акберов.
Он подчеркнул, что для решения этой проблемы необходимо перейти к закупкам экологически чистой сельскохозяйственной техники и транспортных средств.