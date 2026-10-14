Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА
    Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА

    Президент Лаоса посетил заповедник "Янардаг"

    Внешняя политика
    • 14 октября, 2026
    • 15:15
    Президент Лаоса посетил заповедник Янардаг

    Президент Лаоса Тхонглун Сисулит, находящийся с официальным визитом в Азербайджане, 14 октября посетил Государственный историко-культурный и природный заповедник "Янардаг".

    Как сообщает Report, лидер Лаоса ознакомился с информацией о заповеднике и с выставкой изделий ручной работы, которая действует на его территории. Визит завершился обменом памятными подарками.

    Знакомство с "Янардагом" оставило у президента приятное впечатление.

    Президент Лаоса посетил заповедник Янардаг
    Президент Лаоса посетил заповедник Янардаг
    Президент Лаоса посетил заповедник Янардаг
    Президент Лаоса посетил заповедник Янардаг
    Президент Лаоса посетил заповедник Янардаг
    Президент Лаоса посетил заповедник Янардаг
    Президент Лаоса посетил заповедник Янардаг
    Азербайджано-лаосские отношения Янардаг
    Фото
    Laos Prezidenti "Yanardağ" Dövlət Tarix-Mədəniyyət və Təbiət Qoruğunu ziyarət edib
    Фото
    President of Laos visits Yanardag reserve
    MiniBoss
    44 - Tezliklə

    Последние новости

    17:37
    Пакистанский турист высоко оценил стремление азербайджанок сохранить традиции келагаи
    Kультурная политика
    17:34
    Фото
    Премьеры Азербайджана и Камбоджи обсудили расширение сотрудничества в энергетике, транспорте и туризме
    Внешняя политика
    17:27
    Франкен: Военные Бельгии нарушали инструкции по безопасности через спорт-приложение
    Другие страны
    17:24
    Фото
    В Баку согласовали проекты документов VII саммита СВМДА
    Внешняя политика
    17:22
    Предприятие на балансе Госслужбы по вопросам имущества объявило о ликвидации
    Бизнес
    17:22
    Фото
    Президент Казахстана прибыл с визитом в Азербайджан
    Внешняя политика
    17:18
    Замминистра: Нам необходимо связать Лаос со Средним коридором
    Инфраструктура
    17:14
    Фото
    Видео
    Спецназ Азербайджана и Кыргызстана обсудили перспективы сотрудничества
    Армия
    17:13
    В Екатеринбурге суд ликвидировал организацию "Азербайджан-Урал"
    Другие страны
    Лента новостей