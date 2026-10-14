Президент Лаоса посетил заповедник "Янардаг"
Внешняя политика
- 14 октября, 2026
- 15:15
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Президент Лаоса Тхонглун Сисулит, находящийся с официальным визитом в Азербайджане, 14 октября посетил Государственный историко-культурный и природный заповедник "Янардаг".
Как сообщает Report, лидер Лаоса ознакомился с информацией о заповеднике и с выставкой изделий ручной работы, которая действует на его территории. Визит завершился обменом памятными подарками.
Знакомство с "Янардагом" оставило у президента приятное впечатление.
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