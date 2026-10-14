Бангладеш рассматривает участие в саммите СВМДА в Баку как шаг к укреплению связей с регионом
- 14 октября, 2026
- 15:19
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Государственный министр иностранных дел Бангладеш Хумаюн Кобир примет участие в саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Баку.
Об этом сообщает Report cо ссылкой на местные медиа.
Подчеркивая стратегическую значимость визита, он заявил, что Бангладеш нацелена на расширение взаимодействия с регионом, назвав его новым направлением внешнеполитической деятельности страны.
"С точки зрения внешнеполитического взаимодействия этот регион представляет собой новое пространство и новое направление, и мы развиваем связи в этом регионе", - сказал он.
После визита в Азербайджан Кобир отправится в Багдад, где 17 октября примет участие во встрече министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества (ОИС).
Напомним, что VII саммит СВМДА состоится 15 октября в Баку с участием представителей государств-членов организации.