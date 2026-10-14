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    Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА

    Бангладеш рассматривает участие в саммите СВМДА в Баку как шаг к укреплению связей с регионом

    Внешняя политика
    • 14 октября, 2026
    • 15:19
    Бангладеш рассматривает участие в саммите СВМДА в Баку как шаг к укреплению связей с регионом

    Государственный министр иностранных дел Бангладеш Хумаюн Кобир примет участие в саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Баку.

    Об этом сообщает Report cо ссылкой на местные медиа.

    Подчеркивая стратегическую значимость визита, он заявил, что Бангладеш нацелена на расширение взаимодействия с регионом, назвав его новым направлением внешнеполитической деятельности страны.

    "С точки зрения внешнеполитического взаимодействия этот регион представляет собой новое пространство и новое направление, и мы развиваем связи в этом регионе", - сказал он.

    После визита в Азербайджан Кобир отправится в Багдад, где 17 октября примет участие во встрече министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества (ОИС).

    Напомним, что VII саммит СВМДА состоится 15 октября в Баку с участием представителей государств-членов организации.

    Хумаюн Кобир Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА)
    Banqladeş AQEM sammitində iştirakı regional əməkdaşlığın möhkəmləndirilməsi kimi dəyərləndirir
    Bangladesh's state minister to attend CICA Summit in Baku
    44 - Tezliklə
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