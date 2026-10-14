Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА
    Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА

    Пресечена контрабанда крупной партии лекарств из Стамбула

    Бизнес
    • 14 октября, 2026
    • 15:08
    Пресечена контрабанда крупной партии лекарств из Стамбула

    В результате комплексных оперативных мероприятий и мер таможенного контроля сотрудниками Главного таможенного управления на воздушном транспорте предотвращен незаконный ввоз лекарственных препаратов на территорию Азербайджана.

    Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, гражданин Азербайджана, прибывший рейсом Стамбул - Баку, при выходе из таможенной зоны через систему пропуска "Зеленый коридор" был направлен в "Красный коридор", где его ручная кладь и багаж были проверены с помощью стационарного рентгеновского оборудования.

    Из-за обнаружения подозрительных предметов таможенники провели более тщательную проверку личных вещей пассажира и выявили крупную партию незадекларированных лекарственных препаратов - 16 036 единиц 36 наименований.

    По факту ведется расследование.

    Контрабанда Попытка незаконного ввоза лекарств Государственный таможенный комитет Азербайджана (ГТК)
    İstanbuldan Bakıya gələn sərnişində külli miqdarda dərman aşkar olunub
    44 - Tezliklə
    MiniBoss

    Последние новости

    17:18
    Замминистра: Нам необходимо связать Лаос со Средним коридором
    Инфраструктура
    17:14
    Фото
    Видео
    Спецназ Азербайджана и Кыргызстана обсудили перспективы сотрудничества
    Армия
    17:13
    В Екатеринбурге суд ликвидировал организацию "Азербайджан-Урал"
    Другие страны
    17:13
    В ереванском аэропорту украли $30 тыс., переданных на хранение
    В регионе
    17:09
    Азербайджан и Кувейт расширят сотрудничество в сфере продовольственной безопасности
    Внешняя политика
    17:03
    Бахчели: Необходимо пресекать любые действия, способные нанести ущерб братству Азербайджана и Турции
    Внешняя политика
    16:45
    Лавров прибыл в Баку для участия на саммите СВМДА - Обновлено
    В регионе
    16:29
    PAŞA Bank выплатит акционерам еще 53,5 млн манатов дивидендов
    Финансы
    16:26
    Фото
    АПБА уничтожило 10 тыс. упаковок российского БАДа
    Здоровье
    Лента новостей