Пресечена контрабанда крупной партии лекарств из Стамбула

В результате комплексных оперативных мероприятий и мер таможенного контроля сотрудниками Главного таможенного управления на воздушном транспорте предотвращен незаконный ввоз лекарственных препаратов на территорию Азербайджана.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, гражданин Азербайджана, прибывший рейсом Стамбул - Баку, при выходе из таможенной зоны через систему пропуска "Зеленый коридор" был направлен в "Красный коридор", где его ручная кладь и багаж были проверены с помощью стационарного рентгеновского оборудования.

Из-за обнаружения подозрительных предметов таможенники провели более тщательную проверку личных вещей пассажира и выявили крупную партию незадекларированных лекарственных препаратов - 16 036 единиц 36 наименований.

По факту ведется расследование.